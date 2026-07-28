Incendio di Crans-Montana: seconda audizione per l'ex responsabile della sicurezza

L'udienza odierna era stata inizialmente fissata per il 14 luglio, ma non aveva avuto luogo a causa dell'indisponibilità dell'avvocato dell'indagato.

L'ex dipendente era incaricato della sicurezza del comune vallesano di Cherrmignon - sul territorio del quale si trova il bar "Le Constellation" - fino al 31 dicembre 2016 ossia fino alla fusione dei quattro comuni (ndr: Chermignon, Montana, Randogne e Mollens) che ha dato vita a quello di Crans-Montana il primo gennaio 2017. Era quindi in funzione al momento dei lavori di ampia portata realizzati all'interno del bar nel 2015, all'arrivo della coppia Moretti, proprietari e gerenti del "Le Constellation".