Donne ai vertici della finanza svizzera: la scalata continua

Al di fuori delle società quotate, lo stesso traguardo è stato raggiunto di recente da Mirjam Bamberger all'assicuratore malattia CSS, da Laura Gersch circa un anno e mezzo fa presso Allianz Suisse, e da Michèle Rodoni nel colosso assicurativo La Mobiliare, numero uno dal 2021.

Secondo quest'ultima manager la diversità nelle aziende gioca un ruolo fondamentale. «In gioco vi è molto più che la sola questione di genere», spiega all'Awp. È dimostrato che i team in cui sono rappresentati sessi diversi, come pure esperienze, età, culture e lingue differenti hanno maggior successo. Rodoni vede nel ramo finanziario «molte altre talentuose e ambiziose donne» che meritano di essere promosse. A suo avviso nel campo in questione gli assicuratori stanno facendo bene. «Conto sulle generazioni future perché proseguano su questa strada», conclude.