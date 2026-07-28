Dopo il no ai "10 milioni", l’UDC guarda a cantoni e comuni

Attira l’attenzione anche il caso di Grimisuat (VS), nei dintorni di Sion, che ha fissato un tetto di 5000 abitanti rispetto ai circa 4000 attuali. La motivazione è pratica: l’approvvigionamento di acqua potabile. Il comune, privo di una propria fonte, acquista l’acqua dai vicini e, a causa del cambiamento climatico e dell’aumento della popolazione (più che raddoppiata dal 1980 a oggi), teme di raggiungere i limiti delle infrastrutture.



Pur non potendo vietare nuovi insediamenti, dato che in Svizzera vige la libertà di domicilio, Grimisuat intende congelare le nuove zone edificabili per contenere la crescita nel lungo periodo. Secondo Ursin Fetz, specialista dello sviluppo comunale presso la Scuola universitaria professionale dei Grigioni, sempre più comuni stanno rivedendo al ribasso le proprie ambizioni. A Domat/Ems (GR), ad esempio, un obiettivo di crescita dell’1% annuo è stato ridotto allo 0,8% dopo le critiche della popolazione.

