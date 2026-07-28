Ecco chi è il 29enne rimasto schiacciato sotto una trave

«Lo ricordo come un tipo volenteroso, rispettoso, molto religioso – sottolinea –. Fa strano parlarne al passato vista la situazione. Non so neanche io come esprimermi. Si metteva sempre a disposizione. Quello che gli dicevi lo faceva. E lo faceva bene. Con cura. Un tipo veramente bravissimo, buono. L'unico suo problema stava forse nell'eccessiva intraprendenza. Voleva dimostrare il suo valore, ci teneva. Anche perché aveva già una certa età».

«Siamo in apprensione»

Il nostro interlocutore si dice affranto. Emotivamente provato. «Al momento siamo tutti in apprensione per le condizioni del 29enne. Mia moglie ancora poco fa ha chiamato l'ospedale. È complicato ricevere informazioni dettagliate. Sappiamo che è in cure intense. Non riusciamo a capire se la sua vita sia ancora in pericolo o no».