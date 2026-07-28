«Una giornata unica con l’Orchestra della Svizzera italiana»
Il concerto offre ai partecipanti la possibilità di vivere la performance dal cuore dell’orchestra, con un programma dedicato a Mozart e Haydn.
LUGANO / LOCARNO - Un concerto inclusivo nel cuore del Palacinema di Locarno per celebrare gli 80 anni di Unitas. Giovedì 27 agosto l’Orchestra della Svizzera italiana offrirà un’esperienza musicale pensata per le utenti e gli utenti dell’associazione, con una formula unica che permetterà ai partecipanti di sedersi direttamente sul palco, accanto ai musicisti, vivendo il concerto dall’interno dell’orchestra.
L’iniziativa propone un programma dedicato alle grandi ouverture del repertorio classico: in scaletta brani di Wolfgang Amadeus Mozart tratti da Don Giovanni, La clemenza di Tito e Così fan tutte, affiancati da composizioni di Franz Joseph Haydn, tra cui L’isola disabitata e Il mondo della luna.
Il concerto avrà inizio alle 19:00 al Palacinema di Locarno e si concluderà con un aperitivo offerto, pensato come momento conviviale per chiudere la serata.
Per favorire la partecipazione, Casa Andreina ha predisposto un’organizzazione speciale. Il Centro diurno aprirà alle 14 e il pomeriggio sarà dedicato alla preparazione e alla partecipazione all’evento: ritrovo presso la struttura, merenda condivisa, organizzazione del gruppo e trasferimento verso Locarno accompagnati dal personale. Non è prevista l’apertura mattutina con il pranzo.
L’obiettivo è consentire a tutti di vivere l’esperienza in modo sereno, senza doversi occupare autonomamente di trasporti e logistica.
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a 120 persone. Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 3 agosto, termine definitivo necessario per coordinare trasporti, accompagnamenti e organizzazione complessiva dell’evento, che coinvolge diversi partner tra cui l’Orchestra della Svizzera italiana, il Palacinema e i servizi di catering.
Dopo tale data non sarà più possibile accettare nuove adesioni né organizzare soluzioni di gruppo.
Per iscriversi è necessario compilare il formulario disponibile sul sito www.unitas.ch/osi2026/. Chi riscontra difficoltà può rivolgersi al personale di Casa Andreina o al segretariato Unitas.
L’appuntamento del 27 agosto si presenta come un’occasione rara, pensata per celebrare un importante anniversario e offrire un modo inedito e coinvolgente di vivere la musica dal vivo.