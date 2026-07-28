«Una giornata unica con l’Orchestra della Svizzera italiana»

Il concerto avrà inizio alle 19:00 al Palacinema di Locarno e si concluderà con un aperitivo offerto, pensato come momento conviviale per chiudere la serata.

Per favorire la partecipazione, Casa Andreina ha predisposto un’organizzazione speciale. Il Centro diurno aprirà alle 14 e il pomeriggio sarà dedicato alla preparazione e alla partecipazione all’evento: ritrovo presso la struttura, merenda condivisa, organizzazione del gruppo e trasferimento verso Locarno accompagnati dal personale. Non è prevista l’apertura mattutina con il pranzo.