Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

Le fiamme hanno interessato l'area a tema Far West, una struttura in legno situata al di sotto dell'attrazione Raptor. Il rogo si è sviluppato rapidamente, richiedendo l'intervento delle squadre di soccorso interne al parco e, successivamente, dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l'incendio.

Non si registrano conseguenze per gli ospiti e, nonostante l'accaduto, Gardaland è rimasto operativo.