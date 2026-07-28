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Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
Il video mentre brucia l'attrazione in legno.
Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
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Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
Il video mentre brucia l'attrazione in legno.
CASTELNUOVO DEL GARDA - Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dove poco prima delle 14 - come testimoniano le immagini inviateci da un lettore - un'attrazione ha preso improvvisamente fuoco.
Le fiamme hanno interessato l'area a tema Far West, una struttura in legno situata al di sotto dell'attrazione Raptor. Il rogo si è sviluppato rapidamente, richiedendo l'intervento delle squadre di soccorso interne al parco e, successivamente, dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l'incendio.
Non si registrano conseguenze per gli ospiti e, nonostante l'accaduto, Gardaland è rimasto operativo.
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