Centinaia di agricoltori contro l’Unione contadini: «Non ci rappresenta più»

L’associazione ha ricordato alcune sue decisioni politiche, tra cui il sostegno alla legge sul CO2 nel 2021 e alla legge su clima e innovazione nel 2023, oltre all’impegno pratico a favore della protezione del clima. Ha inoltre espresso perplessità per il modo di procedere dei firmatari, sottolineando che i membri possono rivolgersi direttamente agli organi interni e che tra i nomi indicati nella lettera vi sarebbero anche persone «che chiaramente non hanno nulla a che fare con l’agricoltura».