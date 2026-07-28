Il costo dei biglietti aerei ha... preso il volo

A trainare l’aumento mensile sono stati soprattutto i costi legati a vacanze e mobilità. Anche il settore paralberghiero ha registrato un rincaro del 3,9% a giugno. «Qui incidono gli effetti stagionali delle vacanze: la domanda cresce e molti operatori aumentano temporaneamente i prezzi, soprattutto con l’avvicinarsi della data di arrivo», spiega Kuhn. «A ciò si aggiungono i maggiori costi d’esercizio, dall’energia ai salari, fino alle assicurazioni e alla manutenzione».

Aumenti e incertezza geopolitica hanno giovato nel breve termine

Nonostante il trend di lungo periodo, nel breve termine i prezzi dei voli hanno registrato una flessione: a giugno i consumatori hanno speso il 7,3% in meno rispetto a maggio, pur pagando ancora il 3,4% in più rispetto a giugno 2025. «Dopo i prezzi molto elevati di aprile 2026, a maggio e giugno diverse tariffe sono state adeguate, poiché la propensione a prenotare è diminuita a causa dell’aumento dei biglietti, dell’incertezza geopolitica e delle preoccupazioni per l’approvvigionamento di cherosene. Inoltre, la maggiore capacità e l’aumento della concorrenza su alcune rotte hanno contribuito a far scendere i prezzi», osserva Kuhn.