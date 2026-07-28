Adolescente evade dal centro di detenzione minorile di Uitikon

Il Dipartimento cantonale della giustizia e dell'interno non ha fornito ulteriori dettagli sul minore, sottolineando che sono in corso indagini.

Negli ultimi anni, il centro di rieducazione per giovani autori di reati è finito più volte al centro dell'attenzione per episodi simili. In particolare, nel 2023 e nel 2024 diversi adolescenti e giovani adulti erano riusciti a fuggire passando dal tetto.