ZURIGO
Adolescente evade dal centro di detenzione minorile di Uitikon
Ricerche in corso nel canton Zurigo, nessun dettaglio sull’identità del minore.
Canton Zurigo
Fonte Ats
Adolescente evade dal centro di detenzione minorile di Uitikon
Ricerche in corso nel canton Zurigo, nessun dettaglio sull’identità del minore.
ZURIGO - Un adolescente è evaso oggi dal centro per l'esecuzione di misure per adolescenti e giovani adulti di Uitikon, nel canton Zurigo. Le ricerche condotte dalla Polizia cantonale non hanno finora dato alcun esito.
Il Dipartimento cantonale della giustizia e dell'interno non ha fornito ulteriori dettagli sul minore, sottolineando che sono in corso indagini.
Negli ultimi anni, il centro di rieducazione per giovani autori di reati è finito più volte al centro dell'attenzione per episodi simili. In particolare, nel 2023 e nel 2024 diversi adolescenti e giovani adulti erano riusciti a fuggire passando dal tetto.
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