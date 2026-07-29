Tutti pazzi per "Odissea", anche in Ticino

Stando ai dati di filmdistribuzione svizzera comunicati lunedì, i cinque schermi ticinesi che hanno proiettato nel fine settimana il film con Matt Damon hanno totalizzato la bellezza di 4'601 spettatori. Il dato fa ancora più impressione se pensiamo che il secondo titolo di maggior successo, "Minions & Monsters", ha richiamato 582 paganti. In totale sono stati 5'668 i ticinesi che sono andati al cinema nel weekend - e solo 1067 di loro hanno scelto di guardare un film diverso da quello di Nolan. "Odissea" ha finora raccolto, dal giorno del suo sbarco nelle sale locali, il 16 luglio scorso, 11'612 spettatori.



Anche nel resto della Svizzera il copione è lo stesso: i due titoli al top del box office ticinese sono ai vertici delle rispettive classifiche regionali. Nella Svizzera tedesca "Odissea" è stato visto da 61'668 spettatori in questo fine settimana e da 144'348 dall'inizio della programmazione, mentre in Romandia sono 32'483 gli spettatori del weekend e 82'770 nei primi 11 giorni di programmazione.