La festa? È in Rotonda
Domani prende il via la programmazione che anticiperà, e poi accompagnerà, il Locarno Film Festival.
Domani prende il via la programmazione che anticiperà, e poi accompagnerà, il Locarno Film Festival.
LOCARNO - La Rotonda by la Mobiliare torna ad animare l’estate del Locarno Film Festival con un ricco programma musicale che accompagna il pubblico per oltre due settimane, dal 30 luglio al 15 agosto. Un calendario fitto di concerti e dj set che spazia tra generi e generazioni, affiancando artisti affermati e nuove proposte.
Il programma
Si parte giovedì 30 luglio con una serata nel segno del rock 'n' roll e del rockabilly, con Matthew Lee e i ticinesi The Fat Flamingos. A seguire dj set di Matteo Vanetti e Kommy. Il giorno successivo, venerdì 31 luglio, spazio agli ottoni di Roy Paci e al cantautorato local di Luca Fellaz, con DJ Feed a chiudere la serata.
Sabato 1° agosto salgono sul palco i dj italiani Merk & Kremont, con la loro house dal respiro internazionale. In apertura l'alternative rock di Jeyleen. A completare il programma della serata di festa i dj Andrea Tritelli (ATJ) e Riccardo Medri. Domenica 2 agosto è la volta della United Soloists Orchestra, con una musica classica mai così giovane, e del blues di Joe Dallas. Ciliegina sulla torta: DJ Alex Uboldi.
Lunedì 3 agosto si esibiscono Ditonellapiaga, reduce dalla straordinaria vetrina del Festival di Sanremo e Anya Louise, seguiti dai dj set di Matteo Vanetti e Kommy. Martedì 4 agosto protagonisti il "cantatuber", Andrea Cerrato, la band blues ticinese DimeBlend e Astrovania, insieme a DJ Roxy. Mercoledì 5 agosto in programma il cantautore svizzero Gabriel Benedek, il mix esplosivo degli Hippie Fish ed Et’n.
Giovedì 6 agosto il palco ospita Enrico Ruggeri (che non ha certo bisogno di presentazioni) e Bonfire, seguiti ancora dai dj Matteo Vanetti e Kommy. Venerdì 7 agosto è la volta di Veronica Fusaro, fresca portacolori della Svizzera all’Eurovision Song Contest. Ma nel corso della serata ci sarà la possibilità di ascoltare anche Ida Jane e Renée la Bulgara, con DJ Roxy e Alex Uboldi per i rispettivi set.
Sabato 8 agosto si gioca in casa, con Kashmere e Sandro Mai, accompagnati dai dj Kommy e Feed. Domenica 9 agosto salgono sul palco i 77 Bombay Street, tra le band svizzere più amate, insieme a Ella Tide, con DJ Riccardo Medri.
Lunedì 10 agosto spazio ad Anima Lucio, per un viaggio nell'universo di Lucio Battisti con chi ha avuto modo di suonare insieme lui, e ai Perturbazione, seguiti da DJ Matteo Vanetti. Martedì 11 agosto si esibiscono Sebalter e InFallow, insieme a Et’n e DJ Roxy. Mercoledì 12 agosto appuntamento con Evolution 80 e i dj Matteo Vanetti e Kommy.
Giovedì 13 agosto in programma Soleroy, già passato di recente a Bellinzona, ma anche Nicolò Martire, Et’n, Astrovania e DJ Andrea Tritelli (ATJ). Venerdì 14 agosto salgono sul palco The Stickmen Project e Maryne, con DJ Feed. A chiudere la rassegna, sabato 15 agosto, il tradizionale Closing Party. La programmazione musicale è a cura della RSI Radiotelevisione svizzera.
Non solo musica: esperienza a 360 gradi
L'esperienza non è solo da ascoltare, ma anche da gustare. La Rotonda by la Mobiliare si propone come uno spazio dedicato alla convivialità e al relax, grazie a un’offerta gastronomica ampia e variegata. I visitatori possono scegliere tra proposte dai sapori diversi, incluse opzioni vegetariane, vegane e senza glutine, in un contesto pensato per favorire la condivisione.
Il programma include attività per tutte le età. Spazi e installazioni con illusioni ottiche e visive sono dedicati ai più piccoli, affiancati da iniziative curate da RSI Kids e da spettacoli artistici aperti a tutti. Ogni sera, la Rotonda propone numerose attività gratuite distribuite nelle diverse aree, offrendo occasioni di incontro per famiglie e gruppi di amici.
Grande attenzione è riservata anche all’allestimento. Il concetto sviluppato insieme ad atelier oï trasforma la Rotonda in un luogo di scoperta, in cui architettura, scenografia e sostenibilità dialogano tra loro. Il verde, elemento centrale del progetto, contribuisce a creare un ambiente accogliente e immersivo.
Tra gli spazi distintivi spicca la terrazza, un’area sopraelevata di 300 metri quadrati con vista privilegiata sul palco principale. Progettata per coniugare privacy e inclusione, comprende una zona aperta al pubblico e un’area riservata a gruppi privati, con un servizio di hospitality dedicato. La terrazza è inoltre accessibile alle sedie a rotelle e ai passeggini.