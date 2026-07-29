La festa? È in Rotonda

Il programma include attività per tutte le età. Spazi e installazioni con illusioni ottiche e visive sono dedicati ai più piccoli, affiancati da iniziative curate da RSI Kids e da spettacoli artistici aperti a tutti. Ogni sera, la Rotonda propone numerose attività gratuite distribuite nelle diverse aree, offrendo occasioni di incontro per famiglie e gruppi di amici.

Grande attenzione è riservata anche all’allestimento. Il concetto sviluppato insieme ad atelier oï trasforma la Rotonda in un luogo di scoperta, in cui architettura, scenografia e sostenibilità dialogano tra loro. Il verde, elemento centrale del progetto, contribuisce a creare un ambiente accogliente e immersivo.