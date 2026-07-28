Ecocentri e canicola: «Cittadini confusi. Opportuno un orario estivo stabile»

Una scelta, questa, che ha generato confusione tra gli utenti. «Il rapido susseguirsi di modifiche ha infatti colto di sorpresa molti cittadini, recatisi agli ecocentri convinti che fosse ancora in vigore l’orario estivo. La comunicazione del ritorno all’orario ordinario è stata pubblicata sul sito internet e sul canale WhatsApp del Dicastero soltanto alle 18.45 del giorno precedente, creando difficoltà organizzative».