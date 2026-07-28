Ecocentri e canicola: «Cittadini confusi. Opportuno un orario estivo stabile»
Scatta l'interrogazione dopo le variazioni orarie legate all'andare e venire dell'allerta canicola.
LUGANO - Un’interrogazione al Municipio firmata da Sara Beretta Piccoli (PVL/PLR) riporta l’attenzione sugli orari degli ecocentri durante i periodi di canicola. La consigliera comunale di Lugano fa notare che negli scorsi giorni, con l'attivazione dell'allerta, le strutture della Divisione Spazi Urbani (DSU) hanno adottato l’orario estivo anticipato, per poi tornare già dal giorno successivo al consueto orario di apertura, nonostante temperature ancora superiori ai 30°C.
Una scelta, questa, che ha generato confusione tra gli utenti. «Il rapido susseguirsi di modifiche ha infatti colto di sorpresa molti cittadini, recatisi agli ecocentri convinti che fosse ancora in vigore l’orario estivo. La comunicazione del ritorno all’orario ordinario è stata pubblicata sul sito internet e sul canale WhatsApp del Dicastero soltanto alle 18.45 del giorno precedente, creando difficoltà organizzative».
Beretta Piccoli ricorda poi che il sistema di allerta canicola si basa principalmente sul mantenimento di elevate temperature notturne e non considera esclusivamente i picchi massimi diurni. Ciò può comportare giornate particolarmente calde anche in assenza di un’allerta ufficiale.
«Alla luce di estati ticinesi sempre più caratterizzate da periodi di caldo intenso, viene sollevata la necessità di una riflessione su un’organizzazione più stabile del servizio durante i mesi estivi, anche considerando il ripetersi di ondate di calore».
Allo stesso tempo la consigliera comunale sottolinea «l’importanza di garantire soluzioni che tengano conto delle esigenze dei cittadini che lavorano e che possono usufruire degli ecocentri soltanto nelle fasce orarie pomeridiane o serali».
Queste quindi le domande formulate nell'interrogazione:
1. Il Municipio è disposto ad avviare una valutazione, coinvolgendo i servizi interessati e i rappresentanti del personale, al fine di individuare una soluzione il più possibile chiara, stabile e condivisa, che concili la tutela della salute dei collaboratori con le esigenze dell'utenza?
2. Ritiene opportuno valutare l'introduzione di un orario estivo stabile per gli ecocentri durante i mesi più caldi dell'anno, evitando i continui cambiamenti legati all'attivazione e alla revoca delle allerte canicola?
3. Nel valutare eventuali modifiche organizzative, il Municipio intende garantire il mantenimento dell'attuale fascia oraria di apertura, così da non penalizzare i cittadini che, per motivi professionali, possono recarsi agli ecocentri soltanto al termine della giornata lavorativa, per esempio mantenendo l’orario “invernale” il sabato?