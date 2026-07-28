BUSENO (GR)
Incidente in val Calanca: coinvolte due auto e una moto
Il motociclista è rimasto ferito.
Foto lettore
Fonte Red
Incidente in val Calanca: coinvolte due auto e una moto
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Incidente in val Calanca: coinvolte due auto e una moto
Il motociclista è rimasto ferito.
Incidente in val Calanca: coinvolte due auto e una moto
Il motociclista è rimasto ferito.
BUSENO (GR) - Brutto incidente questa sera in val Calanca, prima del paese di Buseno. Intorno alle 18, ci segnala un lettore, si è verificato uno scontro che ha coinvolto due auto e una moto.
Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane che avrebbe riportato una frattura a una gamba.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Moesano e la Polizia grigionese. La dinamica dell'incidente al momento risulta incerta ed è oggetto di inchiesta da parte delle forze dell'ordine.
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