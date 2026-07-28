«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

«Ad oggi non è giunta alcuna comunicazione ufficiale circa le dimissioni di Claudio Zali», scrive il collettivo in un comunicato. «Il presidio resta comunque confermato: indipendentemente da ulteriori comunicazioni, la sua necessità nasce dalla gravità dei fatti già emersi. Le registrazioni rese pubbliche in questi giorni — in cui il consigliere di Stato Claudio Zali incita alla violenza contro una donna e afferma di averla praticata — sono un fatto gravissimo».

Ancora più grave, per Io l'8 Ogni Giorno «è che il Governo ticinese, pur dichiarando il proprio impegno contro la violenza di genere, non abbia chiesto le sue dimissioni né adottato alcuna misura concreta. È inaccettabile che nel governo sieda una persona che incita alla violenza contro le donne. È incompatibile con qualsiasi politica di prevenzione, tutela e rispetto dei diritti fondamentali».