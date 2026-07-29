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La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

All'apparenza un gesto di affetto, costato molto caro. Che ha lasciato un 88enne non solo con un polso più leggero, ma anche con un ricordo prezioso in meno.
La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
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di Davide MiloGiornalista
La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
All'apparenza un gesto di affetto, costato molto caro. Che ha lasciato un 88enne non solo con un polso più leggero, ma anche con un ricordo prezioso in meno.

BELLINZONA - Lui 88 anni, vedovo, ancora in forze, intento a trafficare fuori dalla sua casetta a schiera. Lei, una giovane donna procace e avvenente. Si avvicina con fare gentile, tra moine e complimenti. Poi quell'abbraccio, improvviso e caloroso. Infine se ne va. Solo nel pomeriggio l'anziano si è accorge del prezzo che gli è costato quell'abbraccio: al polso, infatti, il suo Rolex non c'è più. È quanto successo lunedì mattina, nel nucleo di Sementina, in via Della Chiesa. Proprio sul piazzale di casa.

Non un orologio qualunque, ci raccontano i familiari dell'anziano, ma un vecchio Rolex acquistato una quarantina di anni fa. Un oggetto che aveva un valore ben più grande di quello economico: era stato un regalo che lui e un amico si erano voluti concedere dopo anni di duro lavoro. Un piccolo lusso conquistato con fatica e, nel tempo, diventato soprattutto un ricordo.

Quando si è reso conto di averlo perso, l'anziano si è lasciato andare alle lacrime. Probabilmente, in quel momento, era stato colto di sorpresa anche dall'attenzione ricevuta dalla giovane donna. Un approccio probabilmente studiato, forse dopo aver osservato e tenuto d'occhio per qualche tempo l'88enne.

La ragazza, secondo la testimonianza, avrebbe tra i 25 e i 30 anni. Ha un fare molto gentile. Un'altra segnalazione raccolta riferisce di una donna bassa e formosa, che al momento dell'episodio indossava pantaloni neri e una camicia bianca e che non parlerebbe italiano, o lo parlerebbe molto poco. Nella zona, purtroppo, non risultano esserci telecamere di videosorveglianza.

Caso che sembrerebbe isolato
Contattata, la Polizia cantonale riferisce di non avere al momento altre riscontri, oltre a quello di Sementina che viene invece confermato, di altri episodi di questo genere.

Per quanto riguarda il fenomeno, tuttavia, la Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) e la Polizia cantonale mettono in guardia regolarmente i cittadini da queste tattiche e forniscono consigli pratici per proteggersi.

Le modalità di distrazione più comuni sono le seguenti:

- del resto: qualcuno chiede di cambiare una moneta e, mentre si guarda nel portafoglio, ruba le banconote.
- della mappa: una persona chiede indicazioni stradali insistenti coprendo la visuale della borsa con una mappa o un foglio.
- della macchia: un complice sporca "accidentalmente" gli abiti della vittima (con gelato, caffè o salsa) e si offre di pulirli, mentre un altro ruba i valori.
- urto intenzionale: il ladro va a sbattere contro la vittima in un luogo affollato per distrarla e sottrarre lo smartphone o il portafoglio.
- del complimento: una persona usa una lusinga o un falso elogio per avvicinarsi alla vittima, cercando il contatto fisico, distrarla e sfilarle oggetti di valore.

I consigli di prevenzione sono i seguenti:

- Distribuzione dei valori: custodire denaro, carte e documenti in tasche interne diverse e richiudibili.
- Borse sotto controllo: portare le borse a tracolla girate sul davanti, tenendo la mano sopra la chiusura.
- Attenzione alla distanza: mantenere sempre la distanza di sicurezza se uno sconosciuto si avvicina con insistenza.
- Nessun aiuto sospetto: rifiutare cortesemente ma con fermezza l'aiuto di estranei che si offrono di pulire gli abiti.
- Pulsante di blocco: in caso di furto delle carte, chiamare immediatamente la propria banca o il numero di emergenza per bloccarle.

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