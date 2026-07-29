La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

Quando si è reso conto di averlo perso, l'anziano si è lasciato andare alle lacrime. Probabilmente, in quel momento, era stato colto di sorpresa anche dall'attenzione ricevuta dalla giovane donna. Un approccio probabilmente studiato, forse dopo aver osservato e tenuto d'occhio per qualche tempo l'88enne.

La ragazza, secondo la testimonianza, avrebbe tra i 25 e i 30 anni. Ha un fare molto gentile. Un'altra segnalazione raccolta riferisce di una donna bassa e formosa, che al momento dell'episodio indossava pantaloni neri e una camicia bianca e che non parlerebbe italiano, o lo parlerebbe molto poco. Nella zona, purtroppo, non risultano esserci telecamere di videosorveglianza.