Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite

Secondo la Polizia Ferroviaria del Lazio e il V Distretto Prenestino, lo scontro ha coinvolto tre persone - due di origine gambiana, con precedenti, e un cittadino egiziano incensurato - abituali frequentatori della zona. La vittima, intervenuta con un taglierino in mano per sedare la lite, è stata aggredita da uno dei due uomini, che l’ha colpita ripetutamente fino al fendente mortale al cranio, infierendo poi con calci e alla testa e al torace. Prima di fuggire, l'aggressore ha strappato gli abiti della vittima «come ultimo atto di umiliazione», si legge nella comunicazione della Questura di Roma.