MeToo in Iran: 99 frustate per una star del cinema
La sentenza contro l'attore rilancia la discussione su violenza, potere e tabù nell'industria cinematografica iraniana.
TEHERAN - In Iran, la nota star del cinema Pejman Dschamschidi è stata assolta dall'accusa di stupro al termine di un caso che ha acceso un ampio dibattito nazionale sul movimento MeToo, secondo quanto riferito dalla sua difesa.
Il tribunale ha tuttavia condannato l'attore 48enne a 99 frustate per una «relazione non autorizzata», riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars citando la difesa. La sentenza, secondo il rapporto, può essere impugnata davanti alla Corte suprema. Al momento non è disponibile un commento da parte della magistratura.
In ottobre, una giovane attrice aveva inizialmente presentato denuncia in forma anonima. Dschamschidi era stato arrestato per un breve periodo e poi rilasciato su cauzione, lasciando successivamente il Paese. Ha sempre respinto le accuse. Il caso ha alimentato un acceso confronto sulla violenza e sui rapporti di potere nell'industria cinematografica iraniana. Poco dopo l'avvio del dibattito, la querelante aveva deciso di esporsi pubblicamente. Dschamschidi è poi rientrato in Iran.
La vicenda si inserisce in un dibattito globale avviato dal caso Harvey Weinstein nell'autunno 2017, che ha messo in discussione, in molti Paesi, strutture di potere e dinamiche di silenzio. Anche in Iran, da alcuni anni, si è sviluppato un cauto movimento MeToo.
Resta però difficile affrontare pubblicamente il tema della violenza sessuale, tra diffidenza, tabù e ostacoli legali. In Iran le relazioni extraconiugali sono vietate secondo l'interpretazione della legge islamica e, nei casi più gravi, gli stupratori possono essere condannati a morte.