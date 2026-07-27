MeToo in Iran: 99 frustate per una star del cinema

In ottobre, una giovane attrice aveva inizialmente presentato denuncia in forma anonima. Dschamschidi era stato arrestato per un breve periodo e poi rilasciato su cauzione, lasciando successivamente il Paese. Ha sempre respinto le accuse. Il caso ha alimentato un acceso confronto sulla violenza e sui rapporti di potere nell'industria cinematografica iraniana. Poco dopo l'avvio del dibattito, la querelante aveva deciso di esporsi pubblicamente. Dschamschidi è poi rientrato in Iran.

La vicenda si inserisce in un dibattito globale avviato dal caso Harvey Weinstein nell'autunno 2017, che ha messo in discussione, in molti Paesi, strutture di potere e dinamiche di silenzio. Anche in Iran, da alcuni anni, si è sviluppato un cauto movimento MeToo.