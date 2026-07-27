Tassa d'ingresso, Venezia incassa oltre 5 milioni. Ora la proposta shock: 50 euro per visitarla
La città valuta nuove tariffe per frenare il turismo di massa e tutelare i residenti.
La città valuta nuove tariffe per frenare il turismo di massa e tutelare i residenti.
VENEZIA - Venezia ha incassato quest'anno più di cinque milioni di euro con il suo biglietto d'ingresso unico al mondo. La città lagunare ha riferito, al termine della stagione a pagamento di quest'anno, questo fine settimana, di oltre 650.000 visitatori giornalieri paganti. Di norma erano dovuti dieci euro. L'anno prossimo potrebbe diventare ancora più caro.
Ufficialmente, l'ingresso è ancora in fase di test – anche se quasi nessuno dubita che la regolamentazione, nella città gravemente colpita dal turismo di massa, diventerà permanente. Con oltre cinque milioni di euro, gli incassi di quest'anno raggiungono un livello record. La cifra esatta sarà pubblicata nei prossimi giorni. Lo scorso anno sono stati incassati 5,4 milioni, l'anno precedente 2,2 milioni.
Da aprile, i visitatori giornalieri hanno dovuto pagare l'ingresso in un totale di 60 date, indipendentemente da quanto tempo si trattenevano nella città con più di 150 canali. La tariffa standard era di dieci euro. Solo chi prenotava con largo anticipo, almeno tre giorni prima, pagava cinque euro. Chi soggiorna più a lungo come turista è esentato. In tal caso, però, si applica una tassa di soggiorno.
Il sindaco propone fino a 50 euro
Per il resto di quest'anno, i visitatori giornalieri possono ora entrare in città senza pagare. L'anno prossimo probabilmente si ricomincerà, presumibilmente di nuovo nel fine settimana di Pasqua. Il nuovo sindaco Simone Venturini ha già lasciato intendere che in futuro potrebbe diventare sensibilmente più costoso. Il politico di centrodestra ha proposto di chiedere, in determinate date, tra 30 e 50 euro. Tuttavia, la decisione in merito non spetta solo a Venezia. Anche il governo di Giorgia Meloni dovrebbe approvare.
Venezia è stata, nel 2014, la prima città al mondo a introdurre un biglietto d'ingresso per la visita, come in un museo. I critici obiettano che ciò difficilmente impedisce a qualcuno di visitare Piazza San Marco, il Ponte di Rialto e le molte altre attrazioni. Finora, comunque, il numero di visitatori non è diminuito. Contro un ingresso ancora più alto ci sono anche dubbi costituzionali: secondo gli esperti, una tariffa di 50 euro potrebbe essere interpretata come una limitazione della libertà di movimento.
Meno di 50.000 abitanti – ma milioni di turisti
Venezia è tra le città europee che guadagnano molto dal turismo, ma ne soffrono anche pesantemente. Lo si vede dallo stato di alcune case, ma anche dalla grande quantità di rifiuti. Ormai ci sono più posti letto in hotel che abitanti. Nel centro storico oggi vivono meno di 50.000 persone – nulla a che vedere con i milioni di turisti che ogni anno arrivano da tutto il mondo.