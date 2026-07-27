Tassa d'ingresso, Venezia incassa oltre 5 milioni. Ora la proposta shock: 50 euro per visitarla

Da aprile, i visitatori giornalieri hanno dovuto pagare l'ingresso in un totale di 60 date, indipendentemente da quanto tempo si trattenevano nella città con più di 150 canali. La tariffa standard era di dieci euro. Solo chi prenotava con largo anticipo, almeno tre giorni prima, pagava cinque euro. Chi soggiorna più a lungo come turista è esentato. In tal caso, però, si applica una tassa di soggiorno.

Il sindaco propone fino a 50 euro

Per il resto di quest'anno, i visitatori giornalieri possono ora entrare in città senza pagare. L'anno prossimo probabilmente si ricomincerà, presumibilmente di nuovo nel fine settimana di Pasqua. Il nuovo sindaco Simone Venturini ha già lasciato intendere che in futuro potrebbe diventare sensibilmente più costoso. Il politico di centrodestra ha proposto di chiedere, in determinate date, tra 30 e 50 euro. Tuttavia, la decisione in merito non spetta solo a Venezia. Anche il governo di Giorgia Meloni dovrebbe approvare.