Rientrano i primi sfollati, «ma gli incendi non ancora domati»

MADRID - I primi residenti evacuati dagli incendi nella regione di Madrid dovrebbero tornare a casa oggi, «una volta che saranno soddisfatte le condizioni di sicurezza». Lo ha annunciato il prefetto regionale, Francisco Martín Aguirre, nella tarda serata di ieri. Si tratta di un primo segnale di miglioramento, anche se l'incendio «non è ancora sotto controllo».