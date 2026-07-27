SPAGNA
Rientrano i primi sfollati, «ma gli incendi non ancora domati»
La condizione essenziale è il ripristino delle condizioni di sicurezza
AFP
Fonte Ats Ans
Rientrano i primi sfollati, «ma gli incendi non ancora domati»
La condizione essenziale è il ripristino delle condizioni di sicurezza
MADRID - I primi residenti evacuati dagli incendi nella regione di Madrid dovrebbero tornare a casa oggi, «una volta che saranno soddisfatte le condizioni di sicurezza». Lo ha annunciato il prefetto regionale, Francisco Martín Aguirre, nella tarda serata di ieri. Si tratta di un primo segnale di miglioramento, anche se l'incendio «non è ancora sotto controllo».
Le autorità dovrebbero annunciare una «tempistica» per «la riapertura del campeggio di El Escorial, che ha portato all'evacuazione di 4.500 persone», e per una casa di riposo a San Martín de Valdeiglesias, città a circa 50 chilometri da Madrid, ha aggiunto il prefetto.
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