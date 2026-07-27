Intercettate 2,6 tonnellate di cocaina al largo di Lisbona

LISBONA - In un'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia (D.D.A.) di Brescia, i finanzieri di Brescia del Comando Operativo Aeronavale e dello S.C.I.C.O., in collaborazione con le Autorità di Spagna e Portogallo, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce, del tipo "go-fast", nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina.