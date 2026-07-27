Sparatoria a Seattle, almeno due morti e cinque feriti
Colpi d’arma da fuoco nell’area eventi durante il festival Bite of Seattle. Colpito anche un bambino. Due persone in custodia
Colpi d’arma da fuoco nell’area eventi durante il festival Bite of Seattle. Colpito anche un bambino. Due persone in custodia
SEATTLE - Almeno due persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco nel centro di Seattle, nello Stato di Washington. L’episodio è avvenuto nell’area per eventi del Seattle Center, come riferito dalla polizia sulla piattaforma X.
Oltre alle due vittime si contano almeno cinque feriti, tra cui anche un bambino piccolo, secondo quanto dichiarato da una portavoce dei pompieri cittadini ai media statunitensi. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona.
Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026
Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2
Nell’area del Seattle Center si stava svolgendo nel fine settimana il “Bite of Seattle”, un festival gastronomico che richiama ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. Secondo testimoni citati dalla “Seattle Times” e da altri media, dopo i colpi si sarebbe diffuso il panico, con molte persone in fuga.
La portavoce dell'Harborview Medical Center, Susan Gregg, ha dichiarato che la struttura ha accolto quattro feriti: un bambino, una donna di 39 anni, un uomo di 23 anni e un'altra donna di età sconosciuta, che è stata trasferita in sala operatoria.
Due persone legate al tragico evento sono state fermate, secondo quanto scrivono diversi media citando la sindaca Kate Wilson.
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