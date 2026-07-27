Sparatoria a Seattle, almeno due morti e cinque feriti

Nell’area del Seattle Center si stava svolgendo nel fine settimana il “Bite of Seattle”, un festival gastronomico che richiama ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. Secondo testimoni citati dalla “Seattle Times” e da altri media, dopo i colpi si sarebbe diffuso il panico, con molte persone in fuga.

La portavoce dell'Harborview Medical Center, Susan Gregg, ha dichiarato che la struttura ha accolto quattro feriti: un bambino, una donna di 39 anni, un uomo di 23 anni e un'altra donna di età sconosciuta, che è stata trasferita in sala operatoria.