Malore per sei assistenti di volo: atterraggio d'emergenza per il Roma-Filadelfia

Rapporti successivi hanno affermato che sei dei nove assistenti di volo in servizio a bordo del Boeing 787 hanno riferito di essersi sentiti male, di aver avuto vertigini o malesseri.

In una dichiarazione a Simple Flying, la compagnia aerea ha parlato di un «odore sgradevole segnalato a bordo» e ha affermato che l'aereo è stato raggiunto dai paramedici, aggiungendo che anche un passeggero è stato visitato.