Sparatoria a una festa non autorizzata, un morto e sette feriti
È accaduto sabato sera a Morgan Hill, in California
WASHINGTON - Una sparatoria a una festa nella contea di Santa Clara, in California, ha registrato il bilancio di un morto e sette feriti. Gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della contea, ha riferito il Los Angeles Times, stanno indagando sulla vicenda accaduta sabato sera durante una grande festa a Morgan Hill.
Gli agenti, in base alla prima ricostruzione, sono intervenuti sulle segnalazioni di disordini legati a persone in stato di ebbrezza in strada: hanno trovato, al loro arrivo, una situazione caotica con oltre 300 persone in fuga per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Il decesso di una persona è stato constatato sul posto.
L'ufficio dello sceriffo ha riferito che al momento non risultano sospettati in custodia. Le autorità hanno descritto l'evento come una «festa non autorizzata», promossa attraverso i social media.