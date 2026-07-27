Oltre 1.400 morti dall’inizio dell’epidemia di Ebola
Più di 3.200 contagi confermati e un tasso di mortalità vicino al 44%
KINSHASA - L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie congolesi, dalla fine di aprile si registrano 1.405 decessi legati al virus.
I contagi confermati in laboratorio hanno raggiunto quota 3.200, come riferisce l’agenzia tedesca Dpa. Il quadro resta quindi preoccupante, con numeri in costante crescita.
Il tasso di mortalità si attesta attualmente al 43,9%, il che significa che quasi la metà delle persone contagiate ha perso la vita. Si tratta di un dato che conferma la gravità dell’epidemia in corso.
Gli esperti ritengono inoltre che il numero reale dei casi possa essere più alto, a causa di infezioni non ancora individuate o non segnalate. Una situazione che rende più difficile il contenimento del virus.
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