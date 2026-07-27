Apple potrebbe posticipare il lancio dei suoi occhiali al 2027

Sul fronte software, si prevede la possibile integrazione di sistemi in grado di inibire qualsiasi acquisizione audiovisiva qualora vengano rilevate manomissioni all'indicatore luminoso al fianco delle lenti, che avvisa le persone intorno di una registrazione in corso. Una misura preventiva già adottata da Meta a bordo dei Ray-ban realizzati con Luxottica.

A livello hardware, Apple starebbe prendendo in esame l'ipotesi di commercializzare i dispositivi senza una fotocamera oppure con sensori fotografici non abilitati alla cattura di immagini e video ma solo per analizzare l'ambiente circostante e rispondere alle domande degli utenti, tramite l'assistente intelligente Siri. Per il media, la presentazione potrebbe avvenire all'appuntamento di Apple per gli sviluppatori, la Worldwide Developers Conference, la prossima estate.