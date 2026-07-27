Apple potrebbe posticipare il lancio dei suoi occhiali al 2027
La priorità sulla privacy e la sicurezza dei dati spinge l'azienda di Cupertino a rivedere il progetto del suo innovativo progetto.
MILANO - Il debutto degli occhiali connessi di Apple, atteso entro l'anno, potrebbe slittare al 2027. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il potenziale ritardo sarebbe attribuibile alla necessità di affrontare e risolvere problematiche relative alla tutela della privacy.
I team all'interno del gruppo di sviluppo considererebbero la sicurezza e la riservatezza dei dati come il requisito prioritario per la finalizzazione del prodotto. Per preservare la propria posizione sul mercato in materia di tutela dei consumatori, la società starebbe elaborando nuovi meccanismi di sicurezza.
Sul fronte software, si prevede la possibile integrazione di sistemi in grado di inibire qualsiasi acquisizione audiovisiva qualora vengano rilevate manomissioni all'indicatore luminoso al fianco delle lenti, che avvisa le persone intorno di una registrazione in corso. Una misura preventiva già adottata da Meta a bordo dei Ray-ban realizzati con Luxottica.
A livello hardware, Apple starebbe prendendo in esame l'ipotesi di commercializzare i dispositivi senza una fotocamera oppure con sensori fotografici non abilitati alla cattura di immagini e video ma solo per analizzare l'ambiente circostante e rispondere alle domande degli utenti, tramite l'assistente intelligente Siri. Per il media, la presentazione potrebbe avvenire all'appuntamento di Apple per gli sviluppatori, la Worldwide Developers Conference, la prossima estate.