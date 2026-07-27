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FRANCIA

Tre donne ferite in un attacco con il coltello a Parigi

Un uomo è stato fermato: si tratterebbe di un 31enne con turbe psichiche
Tre donne ferite in un attacco con il coltello a Parigi
AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Tre donne ferite in un attacco con il coltello a Parigi
Un uomo è stato fermato: si tratterebbe di un 31enne con turbe psichiche

PARIGI - Tre donne, di cui una incinta, sono state ferite in un attacco col coltello a Parigi. Fermato un sospetto. Due vittime sono in condizioni «gravi», mentre la terza non sarebbe critica.

È quanto riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate dal giornale Le Figaro precisando che l'aggressione è avvenuta nei pressi della brasserie Les deux coupoles, alla fermata del tram di Porte de Clichy, nel nord ovest di Parigi.

Il sospetto fermato sul posto sarebbe un uomo di 31 anni, con turbe psichiche, secondo i primi elementi citati dal Parisien.

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