109 morti e 360 feriti per le piogge monsoniche

Con questi ultimi decessi, il bilancio complessivo delle vittime a livello nazionale sale a 109 e il numero dei feriti a 360 dal 26 giugno. Il Khyber Pakhtunkhwa ha registrato il maggior numero di morti, con 55 vittime, seguito dal Punjab con 36.

L'agenzia ha inoltre affermato che i disastri legati al monsone hanno danneggiato 796 case, 25 ponti e oltre 23 chilometri di strade dall'inizio della stagione. Nelle ultime 24 ore, 305 case sono state danneggiate e 92 capi di bestiame sono morti, soprattutto in Balochistan e Gilgit-Baltistan.