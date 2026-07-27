109 morti e 360 feriti per le piogge monsoniche
La regione che ha avuto il maggior numero di vittime è il Khyber Pakhtunkhwa (55)
La regione che ha avuto il maggior numero di vittime è il Khyber Pakhtunkhwa (55)
ISLAMABAD - In Pakistan, il bilancio delle vittime delle piogge monsoniche, protrattesi per settimane, ha superato quota 100, con 109 morti in tutto il Paese dall'inizio della stagione, a fine giugno, secondo quanto comunicato dall'Autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma).
Nelle ultime 24 ore, due persone sono morte in incidenti legati al maltempo nella provincia sud-occidentale del Balochistan, tra cui un bambino deceduto a causa del crollo di una casa, ha precisato l'Ndma. Altre 16 persone sono rimaste ferite, tutte nella provincia del Punjab.
Con questi ultimi decessi, il bilancio complessivo delle vittime a livello nazionale sale a 109 e il numero dei feriti a 360 dal 26 giugno. Il Khyber Pakhtunkhwa ha registrato il maggior numero di morti, con 55 vittime, seguito dal Punjab con 36.
L'agenzia ha inoltre affermato che i disastri legati al monsone hanno danneggiato 796 case, 25 ponti e oltre 23 chilometri di strade dall'inizio della stagione. Nelle ultime 24 ore, 305 case sono state danneggiate e 92 capi di bestiame sono morti, soprattutto in Balochistan e Gilgit-Baltistan.
Le autorità hanno continuato le operazioni di soccorso e assistenza nelle zone colpite, con oltre 4.100 persone tratte in salvo dall'inizio della stagione dei monsoni, secondo la Ndma.
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