Trump a un nuovo bivio sull’Iran: margini sempre più ridotti
Secondo la Cnn le opzioni del presidente Usa si restringono mentre aumentano i costi di ogni scelta
Secondo la Cnn le opzioni del presidente Usa si restringono mentre aumentano i costi di ogni scelta
NEW YORK - Donald Trump si trova di fronte all’ennesimo bivio nella gestione della crisi con l’Iran, in un contesto in cui le opzioni a disposizione appaiono sempre più limitate. Lo riferisce Cnn, sottolineando come ogni passaggio cruciale riduca ulteriormente i margini di manovra del presidente americano e aumenti i costi delle possibili decisioni.
Nonostante alcuni segnali di attività diplomatica, non emergono indicazioni che Teheran sia disposta a cedere sulla propria richiesta di controllo dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico globale. La rigidità della posizione iraniana contribuisce a complicare ulteriormente il quadro.
A quasi cinque mesi dall’inizio di un conflitto che, secondo le previsioni iniziali, avrebbe dovuto durare solo poche settimane, la situazione resta quindi in stallo. Trump continua a cercare spazi di azione, ma la strategia finora adottata sembra aver prodotto un progressivo restringimento delle opzioni disponibili.
Secondo l’analisi dell’emittente americana, ogni nuova fase della crisi pone il presidente di fronte a scelte sempre più difficili, in un contesto in cui i margini di soluzione appaiono via via più ridotti.