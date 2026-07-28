Scossa di magnitudo 7.1 nel sud del Giappone, è allerta tsunami

La prima ministra giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che sono stati riportati dei feriti e dei crolli di edifici. Nel frattempo la JMA informa che «finora non è stata osservata alcuna attività di tsunami. Per questo motivo speriamo di revocare l'allerta in una fase relativamente precoce, a seconda delle future condizioni del livello del mare».

Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali atomiche vicine, ha dichiarato l'Autorità di regolamentazione nucleare del paese. La compagnia elettrica locale, la Kyushu Electric Power, ha affermato che i tre reattori operanti nella regione hanno continuato a funzionare normalmente.