Italia, sconto sul diesel di 17 centesimi al litro
La misura annunciata dal ministro Giorgetti entrerà in vigore dalla mezzanotte del 28 luglio e resterà valida fino al 6 agosto. Costerà circa 125 milioni di euro.
La misura annunciata dal ministro Giorgetti entrerà in vigore dalla mezzanotte del 28 luglio e resterà valida fino al 6 agosto. Costerà circa 125 milioni di euro.
ROMA - Sconto sul diesel, e solo sul diesel, per un controvalore di 17 centesimi al litro tra accise e Iva. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa, precisando che la misura sarà in vigore fino al 6 agosto.
L’intervento, ha spiegato il ministro, comporta un costo complessivo di circa 125 milioni di euro. Le coperture arrivano in parte dalle cosiddette accise mobili riferite al mese precedente, in parte dalle sanzioni Antitrust e in parte dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
«Nessun altro paese europeo l'ha fatto»
La riduzione delle accise entrerà in vigore dalla mezzanotte del 28. Giorgetti ha sottolineato come il governo abbia fatto ricorso proprio alle accise mobili, più risorse di bilancio, per rendere possibile l’intervento.
Il ministro ha inoltre evidenziato che si tratta di una misura senza precedenti in Europa. «Nessun altro paese europeo si è preso una misura di questo tipo», ha dichiarato.
Alla base della decisione vi è l’andamento dei prezzi energetici: «Le guerre hanno generato una tensione sul prezzo del gasolio che non c’è sulla benzina», ha concluso Giorgetti, spiegando la scelta di intervenire esclusivamente su questo carburante.