L'ultima fidanzata di Epstein potrebbe ereditare 100 milioni di dollari

Epstein e Shuliak, riporta il New York Times, sono stati insieme otto anni e le carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia hanno messo a nudo sotto gli occhi di tutti la loro relazione.

I due si sono incontrati quando la ragazza aveva 21 anni ed era da pochi mesi arrivata a New York. Epstein la chiamava la sua «preferita»: l'ha aiutata a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la carta verde suggerendole come «strada più veloce» il matrimonio con una delle sue vittima. Nel corso degli anni, Epstein e Shuliak hanno viaggiato il mondo insieme, lei è riuscita a inviare soldi alla famiglia in Bielorussia e si è guadagnata la fiducia dell'ex finanziere, che le aveva affidato la gestione delle sue proprietà. Shuliak è l'ultima persona che Epstein ha chiamato prima di togliersi la vita.