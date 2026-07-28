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Orrore a Orange: scoperti 5 corpi di neonati in una casa

Scoperti in scatole cinque feti nell'abitazione di una coppia. Le autorità mantengono il massimo riserbo.
Orrore a Orange: scoperti 5 corpi di neonati in una casa
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di Cronaca Ticino
Orrore a Orange: scoperti 5 corpi di neonati in una casa
Scoperti in scatole cinque feti nell'abitazione di una coppia. Le autorità mantengono il massimo riserbo.

ORANGE - Macabro ritrovamento a Orange, nel dipartimento francese del Vaucluse, dove cinque corpi di neonati sono stati scoperti nell’abitazione di una coppia. La notizia è stata confermata martedì mattina a seguito degli articoli pubblicati sui media francesi.

Secondo quanto riferito da Le Parisien che cita una fonte vicina alle indagini, la scoperta è avvenuta dopo che la donna, nata nel 1994, aveva partorito lunedì un bambino in buona salute. La stessa fonte precisa che la donna avrebbe negato la gravidanza ben tre volte.

Il ritrovamento sarebbe stato effettuato dal marito, che al momento del ricovero della moglie in ospedale per dolori addominali, aveva deciso di controllare alcune scatole presenti nell’abitazione. All’interno, l’uomo avrebbe scoperto un corpo in stato di decomposizione.

Il marito ha quindi portato un sacco in ospedale con il contenuto trovato in casa, a quel punto il personale sanitario ha denunciato l'accaduto all’autorità giudiziaria. La polizia giudiziaria di Avignone ha quindi deciso di perquisire l’abitazione.

Durante gli accertamenti, gli investigatori hanno rinvenuto, all’interno di sacchi di plastica collocati in scatole, quelli che potrebbero essere feti. La coppia, descritta come senza precedenti problematiche, ha già due figli di otto e dodici anni. L’uomo lavora, mentre la donna è casalinga.

Contattata, la procura di Carpentras non ha al momento fornito dichiarazioni. La donna si trova ancora in ospedale e non è stata posta in stato di fermo.

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