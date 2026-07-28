Orrore a Orange: scoperti 5 corpi di neonati in una casa

Il ritrovamento sarebbe stato effettuato dal marito, che al momento del ricovero della moglie in ospedale per dolori addominali, aveva deciso di controllare alcune scatole presenti nell’abitazione. All’interno, l’uomo avrebbe scoperto un corpo in stato di decomposizione.

Il marito ha quindi portato un sacco in ospedale con il contenuto trovato in casa, a quel punto il personale sanitario ha denunciato l'accaduto all’autorità giudiziaria. La polizia giudiziaria di Avignone ha quindi deciso di perquisire l’abitazione.