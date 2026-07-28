Terremoto di magnitudo 7,1: «Numerosi morti»

La scossa

L'epicentro del terremoto si trova a circa 20 chilometri a sud di Kumamoto, la città più grande dell'isola di Kyushu centrale, con una popolazione di circa 700'000 abitanti. La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, ha reso noto la Japan Meteorological Agency (JMA), che ha inizialmente lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Due ore dopo il sisma l'allerta tsunami è stata rimossa dal sito web dell'agenzia.

Dopo la scossa, incendi sono divampati in diverse località e sono in corso le operazioni di spegnimento, riportano i media locali segnalando anche diverse case crollate e la presenza di persone intrappolate all'interno. In una dichiarazione alla stampa la premier giapponese Sanae Takaichi ha informato che 300 membri delle Forze di autodifesa saranno inviati nella regione per prestare soccorso alle vittime del disastro, riporta la NBC.