Solo un americano su tre sostiene la guerra in Iran

La guerra in Iran entra nel sesto mese e in un periodo di profonda incertezza. Dopo due settimane di attacchi e contrattacchi, Trump ha per ora evitato un'escalation. Ma molti nodi fra le due parti restano irrisolti. Durante il conflitto, riporta il New York Times, si sono avute «molte perdite»: le stime parlano di almeno 1'700 civili iraniani uccisi nei raid che hanno devastato le infrastrutture del paese mediorientale. Le vittime americane sono 18 in una guerra che il Pentagono stima sia finora costata 37,5 miliardi di dollari.