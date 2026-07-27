Quattro studenti uccisi nel sonno: il condannato vuole ritirare la confessione

Il caso aveva profondamente scosso gli Stati Uniti nel novembre 2022. Le vittime, tre donne e un uomo di 20 e 21 anni, furono accoltellate nella loro abitazione. L’imputato, un ex dottorando in criminologia, era stato condannato a quattro ergastoli dopo essersi dichiarato colpevole, circostanza che aveva evitato lo svolgimento di un processo dettagliato.