Maxi-incendio in Andalusia: il bilancio sale a 14 vittime

L'incendio, che ha devastato circa 7'000 ettari di vegetazione, aveva provocato complessivamente 18 feriti, soccorsi nei diversi ospedali della regione. Le fiamme, partite da Los Gallardos, si erano estese ai comuni di Bedar, Lubrin, Antas e Sorbas, arrivando fino ai limiti della zona protetta della Sierra di Cabrera-Bedar.

Solo il 24 luglio il Piano Infoca dell'Andalusia aveva dichiarato definitivamente estinto il rogo, dopo giorni di interventi per contenere e spegnere l'incendio.