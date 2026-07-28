Maxi-incendio in Andalusia: il bilancio sale a 14 vittime
Deceduta in ospedale una delle ferite più gravi del rogo del 9 luglio. Restano ricoverate altre tre persone in condizioni serie.
MADRID - Sale a 14 il bilancio delle vittime del maxi incendio forestale divampato lo scorso 9 luglio a Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia. Una donna, rimasta gravemente ustionata nel rogo, è deceduta nell'unità grandi ustionati dell'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, dove era ricoverata.
Lo ha reso noto la Giunta dell'Andalusia, precisando che la paziente si trovava in condizioni «molto gravi», con ustioni sul 70% del corpo, ed era assistita nel reparto di terapia intensiva e chirurgia plastica. Nella stessa struttura restano ricoverate altre tre persone in condizioni gravi.
L'incendio, che ha devastato circa 7'000 ettari di vegetazione, aveva provocato complessivamente 18 feriti, soccorsi nei diversi ospedali della regione. Le fiamme, partite da Los Gallardos, si erano estese ai comuni di Bedar, Lubrin, Antas e Sorbas, arrivando fino ai limiti della zona protetta della Sierra di Cabrera-Bedar.
Solo il 24 luglio il Piano Infoca dell'Andalusia aveva dichiarato definitivamente estinto il rogo, dopo giorni di interventi per contenere e spegnere l'incendio.
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