Privacy in pericolo: chat con Claude finite online su Google

Lo scorso anno era accaduto qualcosa di simile con ChatGPT, quando un problema aveva reso pubblici i registri delle chat con l'IA di OpenAI, spingendo l'azienda a modificare le modalità di accesso. Dinamiche analoghe avevano interessato anche Grok, il chatbot integrato su X, che aveva visto centinaia di migliaia di registri di chat esposti tramite la ricerca online.