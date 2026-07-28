Trump incalza Kennedy, vuole che riduca i vaccini pediatrici

In base a quanto riferito da diverse fonti, il Wall Street Journal scrive che il presidente Usa ha rilanciato la questione nel corso di un pranzo tenuto a maggio con Kennedy al suo campo da golf in Virginia. The Donald ha chiesto in termini diretti perché, come segretario alla Salute, non stesse facendo di più per indagare sul presunto legame tra vaccini e autismo. Secondo una fonte, Trump avrebbe detto a Kennedy che era vittima di un blocco psicologico.