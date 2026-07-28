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Trump incalza Kennedy, vuole che riduca i vaccini pediatrici

Il presidente statunitense avrebbe, secondo il Wall Street Journal, rilanciato il tema nel corso di un pranzo lo scorso maggio. E il tema è diventato un punto fermo nelle sue conversazioni con il segretario alla Salute
Trump incalza Kennedy, vuole che riduca i vaccini pediatrici
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump incalza Kennedy, vuole che riduca i vaccini pediatrici
Il presidente statunitense avrebbe, secondo il Wall Street Journal, rilanciato il tema nel corso di un pranzo lo scorso maggio. E il tema è diventato un punto fermo nelle sue conversazioni con il segretario alla Salute

WASHINGTON D.C. - Donald Trump incalza il segretario alla Salute Robert F. Kennedy affinché riduca i vaccini pediatrici, puntando sul loro presunto legame con l'autismo, a dispetto delle indicazioni contrarie dei consiglieri della Casa Bianca, intenzionati a ridurre l'attenzione sul tema fortemente divisivo in vista delle elezioni di metà mandato.

In base a quanto riferito da diverse fonti, il Wall Street Journal scrive che il presidente Usa ha rilanciato la questione nel corso di un pranzo tenuto a maggio con Kennedy al suo campo da golf in Virginia. The Donald ha chiesto in termini diretti perché, come segretario alla Salute, non stesse facendo di più per indagare sul presunto legame tra vaccini e autismo. Secondo una fonte, Trump avrebbe detto a Kennedy che era vittima di un blocco psicologico.

Kennedy è rimasto spiazzato dalla mossa. Malgrado sia noto da tempo per il suo scetticismo nei confronti delle vaccinazioni, i consiglieri politici della Casa Bianca avevano chiesto al presidente di ridimensionare il suo impegno su questo fronte in vista delle elezioni di metà mandato, molto delicate per il mantenimento del controllo di Senato e Camera da parte dei repubblicani.

Tuttavia, per il tycoon il rapporto tra vaccini e autismo sembra avere una priorità maggiore, tanto che il tema emerge in ogni sua conversazione con il segretario alla Salute.

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donald trumprobert f. kennedyvaccini

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