Arrestato un 31enne per la profanazione della Madonna di Medjugorje
Il sospetto, cittadino polacco, fermato vicino al santuario. Rischia fino a cinque anni di carcere
CERNO - Un uomo di 31 anni, cittadino polacco, è stato arrestato dalla polizia bosniaca con l'accusa di aver vandalizzato la statua della Madonna di Medjugorje nella notte. Il fermo è avvenuto a Cerno, nei pressi di Ljubuški, nel sud della Bosnia-Erzegovina, a circa quindici chilometri dal santuario.
L'uomo, identificato come Krakowiak Bartlomiej Wlodzimierz e nato a Varsavia, si trova attualmente in custodia cautelare. Al momento non sono stati chiariti i motivi del gesto.
Secondo la legislazione bosniaca, il 31enne rischia una pena fino a cinque anni di carcere. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto.
Stando a quanto riferito dalla polizia, un giovane fedele avrebbe notato l'uomo nei pressi del santuario e avrebbe tentato di fermarlo chiedendogli se fosse polacco. L'uomo avrebbe però risposto di essere olandese.