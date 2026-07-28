Arrestato un 31enne per la profanazione della Madonna di Medjugorje

Secondo la legislazione bosniaca, il 31enne rischia una pena fino a cinque anni di carcere. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Stando a quanto riferito dalla polizia, un giovane fedele avrebbe notato l'uomo nei pressi del santuario e avrebbe tentato di fermarlo chiedendogli se fosse polacco. L'uomo avrebbe però risposto di essere olandese.