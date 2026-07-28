Il caso Mondiale presenta il conto: la Svizzera frena su Infantino

Interpellata da 20 Minuten, l'ASF ha confermato di aver avviato una riflessione interna. «Abbiamo redatto la lettera prima degli eventi ampiamente discussi durante i Mondiali, che non ci sono piaciuti. Per questo motivo sono in corso ulteriori discussioni, sia all'interno della federazione sia con altre associazioni nazionali», ha fatto sapere l'organizzazione.

Prima di prendere una decisione definitiva, la federazione svizzera intende confrontarsi direttamente anche con lo stesso Infantino e continuare a seguire l'evolversi della situazione nei prossimi mesi. Il verdetto finale arriverà in vista del Congresso FIFA del 18 marzo 2027, quando verrà eletto il presidente.