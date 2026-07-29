Zali lascerà il Governo

E ancora, riferendosi alla persona che aveva detto di voler far picchiare: «Da mesi stava assillando me e l'allora mia compagna. Nessuno le ha fatto niente, è stata la giustizia ad occuparsene ed è stata condannata. Il mio era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Per deprecabile che sia, è stata l’espressione di una violenza solo verbale da parte di una persona profondamente afflitta». «Non ho picchiato nessuno, non ho mandato a picchiare nessuno. Non sono un violento», aggiunge.

Zali torna poi sulla situazione politica ticinese, che definisce «affetta dalla sua mediocrità», e che «vive in simbiosi con media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma di etica, il rispetto delle persone e perfino il rispetto della legge». Quindi denuncia quello che considera un «linciaggio mediatico e politico senza precedenti», che avrebbe «compromesso la possibilità per me di svolgere in modo sereno e credibile il mio lavoro in favore del paese, e rappresenta una deliberata interferenza contro la mia annunciata candidatura alle elezioni del prossimo anno».