Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Zali lascerà il Governo

In una lettera in esclusiva a Radio Ticino: «Tempo di concludere le mie pratiche e poi spazio al subentrante che da tanto scalpita»
Zali lascerà il Governo
TiPress
La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»
CANTONE
3 min
1

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»
CANTONE
15 ore
85
262

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»
CANTONE
3 gior
103
190

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

di Davide MiloGiornalista
Zali lascerà il Governo
In una lettera in esclusiva a Radio Ticino: «Tempo di concludere le mie pratiche e poi spazio al subentrante che da tanto scalpita»

In una lettera inviata in esclusiva a Radio Ticino, l'unica emittente che, a suo dire, non si sarebbe accanita contro di lui, Claudio Zali ha voluto chiarire la propria posizione dopo i diversi casi emersi nelle ultime settimane.

«La donna che ho detto di aver picchiato l'ho semplicemente allontanata dalla mia proprietà quando, quasi 10 anni fa, si era presentata nottetempo a casa mia. Per farlo l'ho strattonata, ma non percossa. Mi ha querelato e pochi giorni dopo ha ritirato la denuncia».

E ancora, riferendosi alla persona che aveva detto di voler far picchiare: «Da mesi stava assillando me e l'allora mia compagna. Nessuno le ha fatto niente, è stata la giustizia ad occuparsene ed è stata condannata. Il mio era lo sfogo, in privato, di una persona esasperata. Per deprecabile che sia, è stata l’espressione di una violenza solo verbale da parte di una persona profondamente afflitta». «Non ho picchiato nessuno, non ho mandato a picchiare nessuno. Non sono un violento», aggiunge.

Zali torna poi sulla situazione politica ticinese, che definisce «affetta dalla sua mediocrità», e che «vive in simbiosi con media che in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma di etica, il rispetto delle persone e perfino il rispetto della legge». Quindi denuncia quello che considera un «linciaggio mediatico e politico senza precedenti», che avrebbe «compromesso la possibilità per me di svolgere in modo sereno e credibile il mio lavoro in favore del paese, e rappresenta una deliberata interferenza contro la mia annunciata candidatura alle elezioni del prossimo anno».

«Non ho commesso alcun reato in relazione al contenuto delle telefonate illegalmente registrate, così come non esiste in riferimento ad esse alcun procedimento penale a mio carico, nel quale sarei comunque presunto innocente», sottolinea, aggiungendo: «Presunzione di innocenza che in teoria vale anche per i Consiglieri di stato e non solo per i presidenti di partito. Evidentemente do fastidio a molti. Di tutto questo prendo atto quasi con un certo distacco, dopo avere oltrepassato la soglia del disgusto».

Il consigliere di Stato ringrazia quindi «chi ha manifestato il mio sostegno» e prosegue: «Mi dispiace deludere queste persone».

Quanto al futuro, Zali afferma: «Rimango in Consiglio di Stato solo il tempo necessario a completare alcuni lavori in corso e ad evadere delle pendenze. Fatto ciò, alla data che ho indicato lascerò serenamente il mio posto in Governo per gli ultimi mesi della legislatura ad un subentrante che da tanto scalpita per scendere in campo e che ha assicurato di avere le soluzioni per tutti i problemi del Paese» (il riferimento, anche se non esplicitato, è chiaramente a Piero Marchesi).

In conclusione l'annuncio di voler ritornare ad esercitare la professione d'avvocato, ma non solo: «Io mi dedicherò, alfine, alla libera professione dell'avvocatura, ma anche alla cura di tutte le azioni legali che serviranno a fare accertare nelle sedi appropriate chi in questa brutta vicenda ha violato la legge e chi invece no. La giustizia, in cui ripongo tutta la mia fiducia e la mia stima, farà come sempre il suo corso».

Per le 14 è attesa la seduta straordinaria del Consiglio di Stato per riferire degli esiti della discussione sul caso Zali.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
claudio zaliconsigliere di statodimissionilettera esclusivalinciaggio mediaticopolitica ticinesepresunzione di innocenzaradio ticinoricandidaturascandalo politico
CORRELATI
Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
CANTONE
1 gior
52
85

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
2 gior

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
1 gior
75
121

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»
LIVE
CANTONE
2 gior
100
168

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
1 gior
52
85

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»
LIVE
CANTONE
15 ore
85
262

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
LIVE
CANTONE
2 gior
5
147

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
19 ore

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
19 ore
8
53

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

E ora farà molto caldo
LIVE
CANTONE
2 gior
27
118

E ora farà molto caldo

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia
LIVE
CANTONE
3 gior
22
95

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

Zali lascerà il Governo
LIVE
CANTONE
1 ora
70

Zali lascerà il Governo

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
22 ore

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
16 ore
16
125

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
2 gior
107
178

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
1 gior
15
137

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
1 gior
53
193

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
1 gior
136
200

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
1 gior
10
69

Guida sui cerchioni per chilometri

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
1 gior
13
93

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene
LIVE
CANTONE
1 gior
56
143

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
LIVE
GRIGIONI
3 gior
13
55

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»
LIVE
CANTONE
2 gior
42
87

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
1 gior
5
56

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
1 gior
45
163

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
LIVE
VAL MARA
2 gior
1
18

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
1 gior
71
31

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona
LIVE
AIROLO
1 gior
10
52

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
38

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena
LIVE
FCL
2 gior
13
36

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
23 ore
22
69

Single sì, ma a caro prezzo

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
1 gior
13

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore
LIVE
FOCUS
2 gior
20

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare
LIVE
CANTONE
2 gior
2
19

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»
LIVE
LUGANO
2 gior
15
75

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
49

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
22 ore
2
41

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
22 ore
29
178

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
6
37

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
44

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
1 gior
2
58

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
26
47

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite
LIVE
ITALIA
1 gior

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite

Auto divorata dalle fiamme sulla A2 all'altezza di Faido
LIVE
FAIDO
16 ore
2

Auto divorata dalle fiamme sulla A2 all'altezza di Faido

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»
LIVE
CANTONE
3 gior
103
190

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
27

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Il fabbricante di angeli»: una serie sul caso Methernitha
LIVE
LOCARNO FILM FESTIVAL
1 ora

«Il fabbricante di angeli»: una serie sul caso Methernitha

Statuto S, il Ticino alza la voce: «Basta scaricare i costi sui Cantoni»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 ora
7

Statuto S, il Ticino alza la voce: «Basta scaricare i costi sui Cantoni»

Tampona due auto già coinvolte nell'incidente: ferito un motociclista
LIVE
CASTANEDA (GR)
1 ora
1

Tampona due auto già coinvolte nell'incidente: ferito un motociclista

Anche a San Bernardino niente fuochi d'artificio per il 1° agosto
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
2 ore
2
19

Anche a San Bernardino niente fuochi d'artificio per il 1° agosto

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce
LIVE
CANTONE
3 ore
30
58

Raduno non autorizzato di motociclisti: 10 denunce

Tutti pazzi per "Odissea", anche in Ticino
LIVE
CANTONE
6 ore
8
37

Tutti pazzi per "Odissea", anche in Ticino

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
6 ore
19

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

La festa? È in Rotonda
LIVE
LOCARNO
6 ore
25

La festa? È in Rotonda

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
6 ore
20
70

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
15 ore
26

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»