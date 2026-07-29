«Il fabbricante di angeli»: una serie sul caso Methernitha

L'uomo è stato condannato alla fine di ottobre dello stesso anno a sette anni di carcere per "atto di libidine su fanciullo" e "atto di libidine con minori affidati alle sue cure" (denominazioni oggi scomparse dal codice penale), nonché per tentata istigazione alla falsa testimonianza. È tornato in libertà dopo cinque anni.

La serie di quattro episodi racconta in modo avvincente come Baumann abbia creato con Methernitha un sistema isolato e come alcuni ex membri abbiano rotto il silenzio.