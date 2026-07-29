Statuto S, il Ticino alza la voce: «Basta scaricare i costi sui Cantoni»

«In questo contesto per l’applicazione di un caso di rigore, in caso del passaggio dal permesso S a quello B duraturo, e non vincolato alla fine dello statuto S per cessazione della situazione d’emergenza, si è dell’avviso che la soluzione più ragionevole, a livello finanziario come pure dal lato politico e operativo, sia quella di concederlo alle persone indipendenti dall’aiuto sociale, previo esame approfondito dei presupposti attualmente in vigore per il caso di rigore», scrive il Consiglio di Stato alla SEM.

La proroga dello statuto S, e la conseguente possibilità di ottenere un permesso di dimora, comporterà in ogni caso «un ingente carico lavorativo supplementare per le Autorità cantonale della migrazione e per i servizi preposti» e un inevitabile impiego «di personale supplementare con un relativo aggravio finanziario per i Cantoni e Comuni».