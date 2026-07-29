Anche a San Bernardino niente fuochi d'artificio per il 1° agosto
Il resto dei festeggiamenti si svolgerà regolarmente, con mercatini, musica e concerti nel rispetto delle misure di sicurezza.
Il resto dei festeggiamenti si svolgerà regolarmente, con mercatini, musica e concerti nel rispetto delle misure di sicurezza.
SAN BERNARDINO - In occasione dei festeggiamenti del 1° agosto a San Bernardino, lo spettacolo pirotecnico previsto alle ore 23.00 sul lago d’Isola non avrà luogo.
A causa delle persistenti condizioni di siccità, nel Cantone dei Grigioni, compresa la regione del Moesano, è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto. La misura riguarda in particolare fuochi d’artificio, falò, bracieri e griglie nei boschi e nelle loro vicinanze.
Per ragioni di sicurezza, le autorità cantonali e comunali non hanno pertanto autorizzato lo svolgimento dello spettacolo.
Il programma della giornata rimane invariato: mercato sul Lungo Moesa, accompagnato da intrattenimento musicale, saluto ufficiale del consigliere di Stato Marcus Caduff e possibilità di pranzare al PalaEVENTI Raiffeisen Alpine Lounge, nei numerosi ristoranti del villaggio oppure presso l’area food truck allestita sull’isolotto. Alle ore 21.00, sempre al Raiffeisen Alpine Lounge, si terrà il concerto gratuito di Davide Van De Sfroos, che concluderà i festeggiamenti.
Si invita tutta la popolazione e gli ospiti a rispettare rigorosamente il divieto, nell’interesse della sicurezza collettiva e della protezione del territorio.
Per ulteriori informazioni, contattare l'Ente Turistico Regionale del Moesano, ufficio di San Bernardino, al numero 091 832 12 14 o via email a info@visit-moesano.ch.