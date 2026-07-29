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CASTANEDA (GR)

Tampona due auto già coinvolte nell'incidente: ferito un motociclista

L'incidente è avvenuto ieri sera. La persona è stato portato dalla REGA in ospedale per accertamenti
Tampona due auto già coinvolte nell'incidente: ferito un motociclista
FVR / M. Franjo
Fonte FVR
elaborata da Redazione
Tampona due auto già coinvolte nell'incidente: ferito un motociclista
L'incidente è avvenuto ieri sera. La persona è stato portato dalla REGA in ospedale per accertamenti

CASTANEDA (GR) - Incidente della circolazione ieri sera, attorno alle 17.50, sulla strada della Calanca, dove sono rimasti coinvolti due veicoli e una motocicletta. Stando alla ricostruzione fornita dalla polizia retica, un automobilista di 38 anni viaggiava da Grono in direzione Buseno.

Contemporaneamente, dal senso opposto viaggiava un conducente di 31 anni a bordo di un furgone, seguito da un allievo conducente di 18 anni in sella alla sua motocicletta. Stando alle prime informazioni, il furgone ha invaso la corsia opposta andando a collidere contro la vettura proveniente dal senso inverso.

Quest'ultima, dopo l'impatto si spostava sulla corsia opposta e urtava la motocicletta. Il motociclista di 18 anni ha riportato ferite di media gravità. Dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale dell'ambulanza Moesano è stato elitrasportato con la REGA presso l'ospedale di Lugano.

La Polizia cantonale dei Grigioni sta accertando l'esatta dinamica dell'incidente.

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