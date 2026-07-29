Infantino vuole vendere i Mondiali: il piano che scuote il mondo del calcio

Secondo il Times, un'operazione di questo tipo potrebbe però avere importanti ripercussioni sul futuro della Coppa del Mondo. La necessità di aumentare i ricavi potrebbe infatti spingere verso un'ulteriore espansione del numero di nazionali partecipanti o addirittura verso una maggiore frequenza del torneo.

L'ipotesi ha già provocato la dura reazione dell'UEFA. In una nota ufficiale, la federazione europea ha parlato di una linea rossa che non dovrebbe mai essere superata. «L'anima e la governance del calcio non sono una merce», si legge nel comunicato, nel quale viene inoltre contestata la totale mancanza di trasparenza su chi trarrebbe realmente beneficio economico dall'operazione.