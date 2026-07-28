Roberto Mancini alla guida dell'Italia
Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Con gli Azzurri Mancini vinse Euro 2020.
Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Con gli Azzurri Mancini vinse Euro 2020.
ROMA - Da Guardiola a Mancini passando per Pirlo... L'Italia ha nominato il nuovo commissario tecnico dopo le ultime ore nelle quali è successo tutto e il contrario di tutto. «Roberto Mancini è il nuovo ct, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il nuovo direttore tecnico. Il tempo stringeva e io ho ritenuto che la persona giusta come ct fosse lui. Lo sgarbo di Mancini nel 2023? È evidente che sono state fatte tutte le valutazioni. Sicuramente l'ho preso in considerazione, so delle sue scuse recenti e ovviamente tutti hanno fatto le valutazioni del caso».
Con queste parole il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ufficializzato che sarà il 61enne a guidare gli azzurri.
Proprio Mancini e Ranieri saranno presentati domani nel corso di una conferenza stampa organizzata per le 18.