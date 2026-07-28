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Roberto Mancini alla guida dell'Italia

Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Con gli Azzurri Mancini vinse Euro 2020.
Roberto Mancini alla guida dell'Italia
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di Fabrizio BerettaGiornalista
Roberto Mancini alla guida dell'Italia
Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Con gli Azzurri Mancini vinse Euro 2020.
CALCIO: Risultati e classifiche

ROMA - Da Guardiola a Mancini passando per Pirlo... L'Italia ha nominato il nuovo commissario tecnico dopo le ultime ore nelle quali è successo tutto e il contrario di tutto. «Roberto Mancini è il nuovo ct, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il nuovo direttore tecnico. Il tempo stringeva e io ho ritenuto che la persona giusta come ct fosse lui. Lo sgarbo di Mancini nel 2023? È evidente che sono state fatte tutte le valutazioni. Sicuramente l'ho preso in considerazione, so delle sue scuse recenti e ovviamente tutti hanno fatto le valutazioni del caso».

Con queste parole il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ufficializzato che sarà il 61enne a guidare gli azzurri.

Proprio Mancini e Ranieri saranno presentati domani nel corso di una conferenza stampa organizzata per le 18.

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