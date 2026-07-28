Cerca e trova immobili
Segnalaci
CHAMPIONS LEAGUE

Thun, che peccato: la follia di Burki costa il passaggio del turno

I campioni svizzeri volano sullo 0-2 a Zagabria e accarezzano l'impresa, ma il rosso del difensore cambia la partita. La Dinamo rimonta fino al 3-2 ai supplementari.
Thun, che peccato: la follia di Burki costa il passaggio del turno
Freeshfocus
di Adriano De NeriGiornalista
+6
Thun, che peccato: la follia di Burki costa il passaggio del turno
I campioni svizzeri volano sullo 0-2 a Zagabria e accarezzano l'impresa, ma il rosso del difensore cambia la partita. La Dinamo rimonta fino al 3-2 ai supplementari.
Champions League28.07.2026
Dinamo Zagreb
3 - 2
Thun
CALCIO: Risultati e classifiche

ZAGABRIA - Il Thun sfiora un'impresa, ma torna dalla Croazia con un'enorme delusione. Dopo l'1-1 dell'andata, i campioni svizzeri sono a un passo dall'eliminare la Dinamo Zagabria, prima di crollare in seguito all'espulsione di Bürki, tanto ingenua quanto decisiva. In dieci uomini, i bernesi si fanno rimontare dal 0-2 al 2-2 nei 90 minuti e cedono poi 3-2 ai supplementari, salutando la Champions League. Resta comunque il "paracadute" del terzo turno preliminare di Europa League.

L'avvio del Thun è da sogno. Bastano quattro minuti per gelare il Maksimir con una splendida azione corale: Reichmuth avvia la manovra, Zoukit rifinisce e Labeau, dimenticato dalla difesa croata sul secondo palo, firma lo 0-1 con un tocco vincente. Dopo il gol segnato all'andata, l'attaccante della Martinica si conferma ancora una volta in grande forma.

La Dinamo prova a reagire con un lungo possesso palla, ma si scontra con un Thun organizzato, ordinato e sempre lucido. I croati faticano a trovare spazi, si innervosiscono e al 22' arriva un'altra doccia gelata: punizione perfetta di Fehr dalla trequarti e stacco imperioso di Bürki, che sorprende un Filipovic non impeccabile. Sul tabellone compare un clamoroso 0-2.

Solo nel finale del primo tempo la Dinamo riesce a creare qualche pericolo, entrambe le volte su calcio piazzato. La retroguardia bernese regge però senza affanni e va al riposo con due reti di vantaggio. Il Thun è praticamente perfetto, mentre i padroni di casa deludono.

CHAMPIONS LEAGUE
Abra-Zagabria, il Thun sfiora una nuova magia

Anche nella ripresa il copione non cambia. La Dinamo continua a tenere il pallone, ma senza trovare varchi. Poi, al 65', arriva l'episodio che cambia la partita. Bürki perde un pallone sanguinoso al limite dell'area e, nel tentativo di rimediare, atterra l'avversario lanciato a rete. L'arbitro bulgaro Gidzhenov estrae inizialmente il cartellino giallo, ma il VAR lo richiama e la decisione viene corretta in espulsione per chiara occasione da gol.

Con l'uomo in più la Dinamo aumenta la pressione e al 75' riapre il match: Bamert manca l'intervento sul cross di Valincic e Beljo, di testa, firma l'1-2. Passano appena cinque minuti e arriva anche il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Kacavenda a svettare più in alto di tutti e a ristabilire la parità. L'ingenuità di Bürki costa carissima al Thun.

I bernesi, ormai alle corde, stringono i denti e riescono almeno a trascinare la sfida ai tempi supplementari. La squadra di Previtelli rinuncia quasi del tutto ad attaccare, si chiude nella propria metà campo e prova a resistere in attesa dei calci di rigore.

Il Thun combatte con tutto quello che ha, supera indenne il primo tempo supplementare e resta in piedi anche grazie a un autentico miracolo di Steffen sul potente destro di Zajc. Ma quando i rigori sembrano ormai a un passo, arriva la beffa: al 118' Valincic si inventa una conclusione straordinaria che si infila alle spalle del portiere bernese e spegne definitivamente il sogno del Thun.

Un epilogo amarissimo per i campioni svizzeri, protagonisti di una prestazione eroica per oltre un'ora, ma puniti da un episodio che ha ribaltato una qualificazione che sembrava ormai nelle loro mani.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
CLASSIFICA
Champions League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Arsenal FC82480023419
2Bayern Monaco82170122814
3Liverpool FC81860220812
4Az Alkmaar-tottenham Hotspur81752117710
5Barcelona81651222148
6FC Koebenhavn-chelsea81651217107
7Sporting CP81651217116
8Manchester City8165121596
9Real Madrid81550321129
10Inter8155031578
11Paris Saint Germain814422211110
12Newcastle United81442217710
13Juventus81334114104
14Atletico Madrid81341317152
15Atalanta81341310100
16Bayer Leverkusen8123321314-1
17Borussia Dortmund81132319172
18Olympiacos8113231014-4
19Club Brugge8103141517-2
20Galatasaray810314911-2
21Monaco810242814-6
22Qarabag FK8103141321-8
23Bodoe/Glimt892331415-1
24SL Benfica893051012-2
25Marseille893051114-3
26Pafos Fc89233811-3
27Union St.Gilloise89305817-9
28PSV Eindhoven8822416160
29Athletic Club88224914-5
30Napoli88224915-6
31FC Copenhagen882241221-9
32Ajax86206821-13
33Eintracht Frankfurt841161021-11
34Slavia Prague83035519-14
35Villarreal CF81017518-13
36Kairat Almaty81017722-15
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 17.06.2026 15:10
calciochampions leaguedinamo zagabriaespulsioneeuropa leaguepreliminarithun
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
2 gior

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
1 gior
68
122

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»
LIVE
CANTONE
2 gior
98
166

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
148

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
18 ore
49
86

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia
LIVE
CANTONE
2 gior
22
95

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
8 ore

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

E ora farà molto caldo
LIVE
CANTONE
2 gior
27
120

E ora farà molto caldo

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
7 ore
8
47

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»
LIVE
CANTONE
2 gior
103
192

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
10 ore

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
1 gior
107
180

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
13
56

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
1 gior
14
136

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
16 ore
53
194

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»
LIVE
CANTONE
3 ore
27
132

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
12 ore
10
68

Guida sui cerchioni per chilometri

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»
LIVE
GERMANIA
2 gior

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene
LIVE
CANTONE
1 gior
56
146

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
13 ore
13
94

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»
LIVE
CANTONE
1 gior
42
89

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
18 ore
45
167

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"
LIVE
SVIZZERA
3 gior
3
14

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
LIVE
VAL MARA
1 gior
1
19

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
1 gior
68
32

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona
LIVE
AIROLO
1 gior
10
53

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena
LIVE
FCL
2 gior
13
37

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
38

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
1 gior
14

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
11 ore
22
69

Single sì, ma a caro prezzo

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore
LIVE
FOCUS
1 gior
21

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare
LIVE
CANTONE
1 gior
2
20

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»
LIVE
LUGANO
2 gior
15
76

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
6
36

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

Caviano, esplosione notturna in un cortile
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
1
9

Caviano, esplosione notturna in un cortile

Zali è la punta dell'iceberg
LIVE
LUCIO NEGRI & FRANCESCO ALBI
3 gior
21
92

Zali è la punta dell'iceberg

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como
LIVE
CONFINE/CANTONE
3 gior

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
49

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
10 ore
2
41

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
14 ore
13
43

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
10 ore
24
169

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola
LIVE
ITALIA
2 gior
25
29

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
18 ore
26
47

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite
LIVE
ITALIA
17 ore

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
29

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»

ULTIME NOTIZIE SPORT
«Promessa mantenuta»
LIVE
MONDIALE 2026
4 ore
2
6

«Promessa mantenuta»

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
5 ore
10
87

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Colpo Sion: dalla Juventus ecco Lorenzo Villa
LIVE
SUPER LEAGUE
7 ore
2
5

Colpo Sion: dalla Juventus ecco Lorenzo Villa

«Fa male»
LIVE
CALCIO
8 ore
17
36

«Fa male»

Italia, toccherà a Roberto Mancini: «È la scelta migliore»
LIVE
CALCIO
11 ore
46
73

Italia, toccherà a Roberto Mancini: «È la scelta migliore»

Francia, ecco Zidane: «Un sogno che si avvera»
LIVE
CALCIO
13 ore
1
19

Francia, ecco Zidane: «Un sogno che si avvera»

Marinko Jurendic nominato nuovo Chief Sports Officer dell’ASF
LIVE
ASF
14 ore
2

Marinko Jurendic nominato nuovo Chief Sports Officer dell’ASF

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
15 ore
126
198

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
16 ore
2
56

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
17 ore
5
56

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime