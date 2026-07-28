Thun, che peccato: la follia di Burki costa il passaggio del turno

Con l'uomo in più la Dinamo aumenta la pressione e al 75' riapre il match: Bamert manca l'intervento sul cross di Valincic e Beljo, di testa, firma l'1-2. Passano appena cinque minuti e arriva anche il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Kacavenda a svettare più in alto di tutti e a ristabilire la parità. L'ingenuità di Bürki costa carissima al Thun.