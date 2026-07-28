Thun, che peccato: la follia di Burki costa il passaggio del turno
I campioni svizzeri volano sullo 0-2 a Zagabria e accarezzano l'impresa, ma il rosso del difensore cambia la partita. La Dinamo rimonta fino al 3-2 ai supplementari.
I campioni svizzeri volano sullo 0-2 a Zagabria e accarezzano l'impresa, ma il rosso del difensore cambia la partita. La Dinamo rimonta fino al 3-2 ai supplementari.
ZAGABRIA - Il Thun sfiora un'impresa, ma torna dalla Croazia con un'enorme delusione. Dopo l'1-1 dell'andata, i campioni svizzeri sono a un passo dall'eliminare la Dinamo Zagabria, prima di crollare in seguito all'espulsione di Bürki, tanto ingenua quanto decisiva. In dieci uomini, i bernesi si fanno rimontare dal 0-2 al 2-2 nei 90 minuti e cedono poi 3-2 ai supplementari, salutando la Champions League. Resta comunque il "paracadute" del terzo turno preliminare di Europa League.
L'avvio del Thun è da sogno. Bastano quattro minuti per gelare il Maksimir con una splendida azione corale: Reichmuth avvia la manovra, Zoukit rifinisce e Labeau, dimenticato dalla difesa croata sul secondo palo, firma lo 0-1 con un tocco vincente. Dopo il gol segnato all'andata, l'attaccante della Martinica si conferma ancora una volta in grande forma.
La Dinamo prova a reagire con un lungo possesso palla, ma si scontra con un Thun organizzato, ordinato e sempre lucido. I croati faticano a trovare spazi, si innervosiscono e al 22' arriva un'altra doccia gelata: punizione perfetta di Fehr dalla trequarti e stacco imperioso di Bürki, che sorprende un Filipovic non impeccabile. Sul tabellone compare un clamoroso 0-2.
Solo nel finale del primo tempo la Dinamo riesce a creare qualche pericolo, entrambe le volte su calcio piazzato. La retroguardia bernese regge però senza affanni e va al riposo con due reti di vantaggio. Il Thun è praticamente perfetto, mentre i padroni di casa deludono.
Anche nella ripresa il copione non cambia. La Dinamo continua a tenere il pallone, ma senza trovare varchi. Poi, al 65', arriva l'episodio che cambia la partita. Bürki perde un pallone sanguinoso al limite dell'area e, nel tentativo di rimediare, atterra l'avversario lanciato a rete. L'arbitro bulgaro Gidzhenov estrae inizialmente il cartellino giallo, ma il VAR lo richiama e la decisione viene corretta in espulsione per chiara occasione da gol.
Con l'uomo in più la Dinamo aumenta la pressione e al 75' riapre il match: Bamert manca l'intervento sul cross di Valincic e Beljo, di testa, firma l'1-2. Passano appena cinque minuti e arriva anche il pareggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Kacavenda a svettare più in alto di tutti e a ristabilire la parità. L'ingenuità di Bürki costa carissima al Thun.
I bernesi, ormai alle corde, stringono i denti e riescono almeno a trascinare la sfida ai tempi supplementari. La squadra di Previtelli rinuncia quasi del tutto ad attaccare, si chiude nella propria metà campo e prova a resistere in attesa dei calci di rigore.
Il Thun combatte con tutto quello che ha, supera indenne il primo tempo supplementare e resta in piedi anche grazie a un autentico miracolo di Steffen sul potente destro di Zajc. Ma quando i rigori sembrano ormai a un passo, arriva la beffa: al 118' Valincic si inventa una conclusione straordinaria che si infila alle spalle del portiere bernese e spegne definitivamente il sogno del Thun.
Un epilogo amarissimo per i campioni svizzeri, protagonisti di una prestazione eroica per oltre un'ora, ma puniti da un episodio che ha ribaltato una qualificazione che sembrava ormai nelle loro mani.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Arsenal FC
|8
|24
|8
|0
|0
|23
|4
|19
|2
|Bayern Monaco
|8
|21
|7
|0
|1
|22
|8
|14
|3
|Liverpool FC
|8
|18
|6
|0
|2
|20
|8
|12
|4
|Az Alkmaar-tottenham Hotspur
|8
|17
|5
|2
|1
|17
|7
|10
|5
|Barcelona
|8
|16
|5
|1
|2
|22
|14
|8
|6
|FC Koebenhavn-chelsea
|8
|16
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|7
|Sporting CP
|8
|16
|5
|1
|2
|17
|11
|6
|8
|Manchester City
|8
|16
|5
|1
|2
|15
|9
|6
|9
|Real Madrid
|8
|15
|5
|0
|3
|21
|12
|9
|10
|Inter
|8
|15
|5
|0
|3
|15
|7
|8
|11
|Paris Saint Germain
|8
|14
|4
|2
|2
|21
|11
|10
|12
|Newcastle United
|8
|14
|4
|2
|2
|17
|7
|10
|13
|Juventus
|8
|13
|3
|4
|1
|14
|10
|4
|14
|Atletico Madrid
|8
|13
|4
|1
|3
|17
|15
|2
|15
|Atalanta
|8
|13
|4
|1
|3
|10
|10
|0
|16
|Bayer Leverkusen
|8
|12
|3
|3
|2
|13
|14
|-1
|17
|Borussia Dortmund
|8
|11
|3
|2
|3
|19
|17
|2
|18
|Olympiacos
|8
|11
|3
|2
|3
|10
|14
|-4
|19
|Club Brugge
|8
|10
|3
|1
|4
|15
|17
|-2
|20
|Galatasaray
|8
|10
|3
|1
|4
|9
|11
|-2
|21
|Monaco
|8
|10
|2
|4
|2
|8
|14
|-6
|22
|Qarabag FK
|8
|10
|3
|1
|4
|13
|21
|-8
|23
|Bodoe/Glimt
|8
|9
|2
|3
|3
|14
|15
|-1
|24
|SL Benfica
|8
|9
|3
|0
|5
|10
|12
|-2
|25
|Marseille
|8
|9
|3
|0
|5
|11
|14
|-3
|26
|Pafos Fc
|8
|9
|2
|3
|3
|8
|11
|-3
|27
|Union St.Gilloise
|8
|9
|3
|0
|5
|8
|17
|-9
|28
|PSV Eindhoven
|8
|8
|2
|2
|4
|16
|16
|0
|29
|Athletic Club
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|14
|-5
|30
|Napoli
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|31
|FC Copenhagen
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|21
|-9
|32
|Ajax
|8
|6
|2
|0
|6
|8
|21
|-13
|33
|Eintracht Frankfurt
|8
|4
|1
|1
|6
|10
|21
|-11
|34
|Slavia Prague
|8
|3
|0
|3
|5
|5
|19
|-14
|35
|Villarreal CF
|8
|1
|0
|1
|7
|5
|18
|-13
|36
|Kairat Almaty
|8
|1
|0
|1
|7
|7
|22
|-15