«Promessa mantenuta»

Un video rilanciato dal programma spagnolo "El Partidazo de Cope" svela il disegno scelto: De la Fuente in abito, con in mano il trofeo della Coppa del mondo. Resta invece ancora sconosciuta la posizione del tatuaggio sul corpo del giocatore.

Prima dell’inizio del torneo nordamericano, Cucurella aveva annunciato pubblicamente la sua intenzione di tatuarsi il ritratto del ct in caso di vittoria finale. «Mi farò tatuare il volto di Luis de la Fuente», aveva dichiarato sorridendo il 28enne, aggiungendo che sarebbe stato «un bel ricordo».