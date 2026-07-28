Cerca e trova immobili
Segnalaci
MONDIALE 2026

«Promessa mantenuta»

Marc Cucurella ha mantenuto la parola: il nuovo giocatore del Real Madrid si è fatto tatuare il volto del commissario tecnico della Roja, Luis de la Fuente.
«Promessa mantenuta»
Instagram/cucurella3
di 20min.ch | Chris Geiger
«Promessa mantenuta»
Marc Cucurella ha mantenuto la parola: il nuovo giocatore del Real Madrid si è fatto tatuare il volto del commissario tecnico della Roja, Luis de la Fuente.
CALCIO: Risultati e classifiche

MADRID - Marc Cucurella ha mantenuto la promessa. Il difensore della nazionale spagnola si è fatto tatuare il volto del commissario tecnico Luis de la Fuente per celebrare il trionfo della Roja ai Mondiali.

Il nuovo giocatore del Real Madrid ha condiviso una storia su Instagram in cui mostra il momento dal tatuatore, accompagnata da un messaggio chiaro: «Le promesse vengono mantenute».

Un video rilanciato dal programma spagnolo "El Partidazo de Cope" svela il disegno scelto: De la Fuente in abito, con in mano il trofeo della Coppa del mondo. Resta invece ancora sconosciuta la posizione del tatuaggio sul corpo del giocatore.

Prima dell’inizio del torneo nordamericano, Cucurella aveva annunciato pubblicamente la sua intenzione di tatuarsi il ritratto del ct in caso di vittoria finale. «Mi farò tatuare il volto di Luis de la Fuente», aveva dichiarato sorridendo il 28enne, aggiungendo che sarebbe stato «un bel ricordo».

La Spagna ha conquistato la seconda stella lo scorso 19 luglio al MetLife Stadium di New York, battendo l’Argentina di Lionel Messi per 1-0 dopo i tempi supplementari, sedici anni dopo il primo titolo vinto in Sudafrica.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
coppa del mondomarc cucurellamondiali 2026real madridspagnatatuaggio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
2 gior

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
1 gior
68
122

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»
LIVE
CANTONE
2 gior
96
166

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
149

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
15 ore
49
84

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia
LIVE
CANTONE
2 gior
22
98

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

E ora farà molto caldo
LIVE
CANTONE
2 gior
27
122

E ora farà molto caldo

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
5 ore

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»
LIVE
CANTONE
2 gior
103
193

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
1 gior
107
181

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
13
56

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
1 gior
14
136

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
7 ore

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
13 ore
53
193

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
5 ore
8
43

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»
LIVE
GERMANIA
2 gior

«L'attentatore di Berlino ha 21 anni, era appena uscito dal riformatorio»

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene
LIVE
CANTONE
1 gior
56
149

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
10 ore
9
68

Guida sui cerchioni per chilometri

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
11 ore
13
95

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»
LIVE
CANTONE
1 gior
42
89

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
14

«La montagna si sgretola»: le guide alpine si preoccupano per il loro "Horu"

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
15 ore
45
167

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
LIVE
VAL MARA
1 gior
1
19

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
1 gior
67
33

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona
LIVE
AIROLO
1 gior
10
53

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena
LIVE
FCL
2 gior
13
38

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
38

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como
LIVE
CONFINE/CANTONE
3 gior

Lavorava a Lugano la 35enne trovata senza vita a Como

Zali è la punta dell'iceberg
LIVE
LUCIO NEGRI & FRANCESCO ALBI
3 gior
21
92

Zali è la punta dell'iceberg

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
9 ore
22
68

Single sì, ma a caro prezzo

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare
LIVE
CANTONE
1 gior
2
20

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore
LIVE
FOCUS
1 gior
21

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»
LIVE
LUGANO
2 gior
15
76

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»

Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»
LIVE
GERMANIA
2 gior

Berlino, furgone contro la folla: «Un morto e 15 feriti»

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
6
37

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

Caviano, esplosione notturna in un cortile
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
1
9

Caviano, esplosione notturna in un cortile

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
49

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Aereo si schianta sul tetto di una casa
LIVE
GERMANIA
3 gior

Aereo si schianta sul tetto di una casa

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
12 ore
13
43

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola
LIVE
ITALIA
2 gior
25
30

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
8 ore
2
39

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
7 ore
24
163

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
29

«Non ho studiato undici anni per lavorare gratis»

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
15 ore
26
47

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente

Il Campo Cantonale Scout BeSTiale 2026 prende vita
LIVE
CANTONE
2 gior
3
41

Il Campo Cantonale Scout BeSTiale 2026 prende vita

ULTIME NOTIZIE SPORT
Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
2 ore
9
49

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

Colpo Sion: dalla Juventus ecco Lorenzo Villa
LIVE
SUPER LEAGUE
4 ore
2
2

Colpo Sion: dalla Juventus ecco Lorenzo Villa

«Fa male»
LIVE
CALCIO
5 ore
17
32

«Fa male»

Italia, toccherà a Roberto Mancini: «È la scelta migliore»
LIVE
CALCIO
8 ore
44
72

Italia, toccherà a Roberto Mancini: «È la scelta migliore»

Francia, ecco Zidane: «Un sogno che si avvera»
LIVE
CALCIO
10 ore
20

Francia, ecco Zidane: «Un sogno che si avvera»

Marinko Jurendic nominato nuovo Chief Sports Officer dell’ASF
LIVE
ASF
11 ore
2

Marinko Jurendic nominato nuovo Chief Sports Officer dell’ASF

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
13 ore
125
197

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
13 ore
2
56

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
15 ore
5
56

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
23 ore
13

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500