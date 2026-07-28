«Promessa mantenuta»
Marc Cucurella ha mantenuto la parola: il nuovo giocatore del Real Madrid si è fatto tatuare il volto del commissario tecnico della Roja, Luis de la Fuente.
Marc Cucurella ha mantenuto la parola: il nuovo giocatore del Real Madrid si è fatto tatuare il volto del commissario tecnico della Roja, Luis de la Fuente.
MADRID - Marc Cucurella ha mantenuto la promessa. Il difensore della nazionale spagnola si è fatto tatuare il volto del commissario tecnico Luis de la Fuente per celebrare il trionfo della Roja ai Mondiali.
Il nuovo giocatore del Real Madrid ha condiviso una storia su Instagram in cui mostra il momento dal tatuatore, accompagnata da un messaggio chiaro: «Le promesse vengono mantenute».
Un video rilanciato dal programma spagnolo "El Partidazo de Cope" svela il disegno scelto: De la Fuente in abito, con in mano il trofeo della Coppa del mondo. Resta invece ancora sconosciuta la posizione del tatuaggio sul corpo del giocatore.
Prima dell’inizio del torneo nordamericano, Cucurella aveva annunciato pubblicamente la sua intenzione di tatuarsi il ritratto del ct in caso di vittoria finale. «Mi farò tatuare il volto di Luis de la Fuente», aveva dichiarato sorridendo il 28enne, aggiungendo che sarebbe stato «un bel ricordo».
La Spagna ha conquistato la seconda stella lo scorso 19 luglio al MetLife Stadium di New York, battendo l’Argentina di Lionel Messi per 1-0 dopo i tempi supplementari, sedici anni dopo il primo titolo vinto in Sudafrica.