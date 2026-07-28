Il caso-Embolo continua a far discutere

Il team arbitrale aveva giustificato la decisione richiamando una clausola relativa allo scambio di identità dei giocatori, estesa prima del torneo per consentire al VAR di intervenire in questi casi. La Fifa aveva applicato questa interpretazione anche all’individuazione di eventuali simulazioni, come già avvenuto nella fase a gironi nella partita tra USA e Paraguay.

L’IFAB ha però precisato che un cartellino giallo, se non si tratta di seconda ammonizione, può essere rivisto solo per identificare il giocatore sanzionato e non per modificare la valutazione dell’infrazione. Allo stesso tempo, l’organo ha riconosciuto che l’applicazione della clausola durante il torneo è stata accolta positivamente e sarà oggetto di una revisione del protocollo VAR.